إسلام صادق: رمضان صبحي خايف من الزمالك وعامل حساب لـ جماهير الأهلي
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

في الأول من نوفمبر، تتجه أنظار ملايين السائحين والزوار حول العالم إلى القاهرة، حيث تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأضخم الذي تتغنى به وسائل الإعلام العالمية بوصفه التجربة السياحية الأعظم في القرن الحادي والعشرين، وحلم الملوك والرؤساء قبل المواطنين.

صرح يروي قصة مصر عبر العصور

المتحف المصري الكبير

يقف المتحف المصري الكبير شامخًا عند أعتاب الأهرامات، ليحكي حكاية المصري القديم من خلال أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تمثل سجلًا حيًا للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ حتى العصور الحديثة.

ويعد المتحف ليس مجرد مخزن للآثار، بل تجربة متكاملة تمزج بين العلم والفن والتاريخ، لتجعل من الزيارة رحلة داخل وجدان أمة صاغت هوية الإنسانية بالحجر والذهب والفكر.

رمز للوحدة الوطنية وهوية المصريين

المتحف المصري الكبير

في بلدٍ تزخر أرضه بتنوع حضاري وثقافي فريد، يأتي المتحف المصري الكبير ليكون رمزًا للوحدة الوطنية وتجسيدًا لقصة المصريين على مر العصور.

كل قطعة فيه تحكي دور المصري — من الفلاح الذي بنى الأهرامات، إلى الفنان الذي نحت التماثيل، والعالم الذي فك أسرار الطبيعة — جميعهم كتبوا معًا اسمًا خالدًا هو "مصر".

ويمثل الافتتاح لحظة استثنائية تلتقي فيها ذاكرة الأمة مع وجدانها، وفرصة للأجيال الجديدة لاستلهام الفخر بتاريخهم العريق، باعتباره مصدر قوة وإلهام لمستقبل أفضل.

لمسات جمالية على طريق الأهرامات استعدادًا للحدث العالمي

المتحف المصري الكبير

تشهد المناطق المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة لتقديم القاهرة في أبهى صورة أمام ضيوفها من قادة العالم.

تم إنارة الطرق المؤدية للمتحف بالكامل، وزراعة نحو 4000 شجرة و2200 نخلة، إضافة إلى إنشاء ستة آبار لري المسطحات الخضراء التي تزين الطريق المؤدي إلى الصرح الأثري.

كما تم تنفيذ أعمال تجميل فنية على طول الطريق الصحراوي، تضمنت أكثر من 750 مجسمًا لشخصيات تاريخية وسياسية وفنية، إلى جانب تعليق بانرات ضخمة تحمل صور ملوك الحضارة المصرية على جانبي الطريق الدائري، في مشهد يعكس فخامة الحدث وعظمة المكان.

الافتتاح المرتقب..مصر تكتب فصلًا جديدًا من مجدها الحضاري

المتحف المصري الكبير

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية تُعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي العالمي، ليس فقط بما يحتويه من كنوز لا تُقدر بثمن، بل بما يعكسه من إرادة وطنية في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة بصورة تليق بعظمة المصري القديم.

القاهرة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الأهرامات الحضارة المصرية

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

أعمال التطوير الجارية بمجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي

محافظ أسيوط: استكمال تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي ضمن خطة شاملة لتحديث المنشآت الشبابية

جانب من الحدث

إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

متهمين

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

