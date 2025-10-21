أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير

في الأول من نوفمبر، تتجه أنظار ملايين السائحين والزوار حول العالم إلى القاهرة، حيث تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأضخم الذي تتغنى به وسائل الإعلام العالمية بوصفه التجربة السياحية الأعظم في القرن الحادي والعشرين، وحلم الملوك والرؤساء قبل المواطنين.

صرح يروي قصة مصر عبر العصور

يقف المتحف المصري الكبير شامخًا عند أعتاب الأهرامات، ليحكي حكاية المصري القديم من خلال أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تمثل سجلًا حيًا للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ حتى العصور الحديثة.

ويعد المتحف ليس مجرد مخزن للآثار، بل تجربة متكاملة تمزج بين العلم والفن والتاريخ، لتجعل من الزيارة رحلة داخل وجدان أمة صاغت هوية الإنسانية بالحجر والذهب والفكر.

رمز للوحدة الوطنية وهوية المصريين

في بلدٍ تزخر أرضه بتنوع حضاري وثقافي فريد، يأتي المتحف المصري الكبير ليكون رمزًا للوحدة الوطنية وتجسيدًا لقصة المصريين على مر العصور.

كل قطعة فيه تحكي دور المصري — من الفلاح الذي بنى الأهرامات، إلى الفنان الذي نحت التماثيل، والعالم الذي فك أسرار الطبيعة — جميعهم كتبوا معًا اسمًا خالدًا هو "مصر".

ويمثل الافتتاح لحظة استثنائية تلتقي فيها ذاكرة الأمة مع وجدانها، وفرصة للأجيال الجديدة لاستلهام الفخر بتاريخهم العريق، باعتباره مصدر قوة وإلهام لمستقبل أفضل.

لمسات جمالية على طريق الأهرامات استعدادًا للحدث العالمي

تشهد المناطق المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة لتقديم القاهرة في أبهى صورة أمام ضيوفها من قادة العالم.

تم إنارة الطرق المؤدية للمتحف بالكامل، وزراعة نحو 4000 شجرة و2200 نخلة، إضافة إلى إنشاء ستة آبار لري المسطحات الخضراء التي تزين الطريق المؤدي إلى الصرح الأثري.

كما تم تنفيذ أعمال تجميل فنية على طول الطريق الصحراوي، تضمنت أكثر من 750 مجسمًا لشخصيات تاريخية وسياسية وفنية، إلى جانب تعليق بانرات ضخمة تحمل صور ملوك الحضارة المصرية على جانبي الطريق الدائري، في مشهد يعكس فخامة الحدث وعظمة المكان.

الافتتاح المرتقب..مصر تكتب فصلًا جديدًا من مجدها الحضاري

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية تُعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي العالمي، ليس فقط بما يحتويه من كنوز لا تُقدر بثمن، بل بما يعكسه من إرادة وطنية في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة بصورة تليق بعظمة المصري القديم.