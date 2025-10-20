قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

في لحظة ينتظرها العالم بشغف، ويترقبها المصريون بفخر واعتزاز، يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه رسميا في الأول من نوفمبر المقبل، ليصبح رمزا وطنيا جامعا يجسد هوية أمة تمتد جذورها لآلاف السنين.. ليس مجرد صرح أثري أو متحف ضخم.

مدة بناء المتحف المصري الكبير:

 

هذا المشروع العملاق، الذي استغرقت عملية بنائه أكثر من عقدين من الزمن، يأتي ليعيد تعريف علاقة المصريين بتاريخهم، ويضع الثقافة في قلب الوعي الجمعي للأمة.

ولادة حلم وطني:

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير مطلع الألفية، مع طموح أن تمتلك مصر صرحا يليق بعظمة حضارتها التي أبهرت العالم.. ولم يكن المشروع مجرد توسعة لمتحف قديم أو مبنى حديث، بل حلما وطنيا سعت الأجيال المتعاقبة لتحقيقه، ليكون واجهة مصر أمام العالم ومركزا لحفظ كنوزها الأثرية في بيئة علمية متطورة.

اقرأ أيضًا:

واليوم.. يقف المتحف شامخا على مرمى حجر من مقربة من أهرامات الجيزة، كأنه امتداد طبيعي للتاريخ، حيث يتجاور الماضي المجيد مع الحاضر الحديث في مشهد يجسد روح الاستمرارية المصرية الفريدة، ويعكس تصميمه المعماري المهيب، الذي يمزج بين الحجر الفرعوني والحداثة الهندسية، فلسفة مصر الأصيلة في جذورها والمتجددة في رؤيتها.

جسر بين الماضي والمستقبل:

ولا يعد المتحف المصري الكبير مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، بل هو جسر حضاري يربط بين الماضي والمستقبل، فمن خلال قاعاته الواسعة التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، يسرد المتحف قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى العصور الحديثة، مقدما رؤية شاملة لتطور الفكر والإبداع الإنساني على أرض مصر.

ويعد الملك توت عنخ آمون أيقونة العرض الرئيسية، حيث تعرض مجموعته الذهبية الكاملة لأول مرة في مكان واحد، بعد أن كانت موزعة لعقود بين المتاحف والمخازن.

لا تمثل هذه المجموعة الأسطورية، التي اكتشفت عام 1922 بوادي الملوك بالأقصر، مجرد كنوز مادية لا تقدر بثمن، بل هي رمز للخلود والهوية المصرية التي قاومت الزمن واحتفظت ببريقها.

يمتد تأثير المتحف إلى ما هو أبعد من كونه مركزا أثريا؛ فهو مشروع ثقافي وإنساني في المقام الأول، يهدف إلى تعزيز الوعي بالتاريخ وتقديمه للأجيال الجديدة بأسلوب عصري يدمج بين التعليم والترفيه.
القاعات التفاعلية، وشاشات العرض الرقمية، وتجارب الواقع المعزز، كلها أدوات تربط زائر المتحف المصري الكبير بالحدث التاريخي وتجعله شريكا في الرحلة لا مجرد مشاهد.

وفي الوقت نفسه، يوفر المتحف مساحات للتأمل والفكر، وقاعات للندوات والمؤتمرات، كما يضم مكتبة متخصصة، ما يجعله مركزا معرفيا عالميا يربط الباحثين والطلاب من مختلف دول العالم بتاريخ الإنسانية الأولى.

رمز لوحدة الوجدان المصري:

في بلد كمصر، يختزن حضارات عدة وتنوعا ثقافيا ثريا وفريدا من نوعه، يأتي المتحف المصري الكبير ليكون رمزا للوحدة الوطنية.. فكل حجر وكل قطعة فيه تروي قصة من قصص المصريين على مر التاريخ، من الفلاح الذي بنى الأهرام إلى الفنان الذي نحت التماثيل، ومن الكهنة إلى العلماء، جميعهم ساهموا في صياغة هوية واحدة اسمها "مصر".

ويمثل افتتاح المتحف لحظة تلتقي فيها ذاكرة الأمة مع وجدانها، وتجد فيها الأجيال الشابة سببا جديدا للفخر والانتماء، فالمتحف ليس للأثريين أو الزوار فحسب، بل لكل مصري يرى في تاريخه مصدر قوة وإلهام لمستقبل أفضل.

وبمجرد افتتاحه سيصبح المتحف المصري الكبير أكبر وجهة ثقافية وسياحية في الشرق الأوسط، وقبلة لعشاق التاريخ من مختلف أنحاء العالم.. فهو يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الجمال المعماري، والعرض الفني المبدع، والخدمات السياحية المتطورة.

كما أنه يعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر، بتكامل واضح بين المتحف ومنطقة الأهرامات، ليشكلا معا مركزا حضاريا عالميا يعيد إلى الأذهان المكانة التاريخية لمصر كعاصمة للثقافة والإنسانية.

يفتح المتحف أبوابه في لحظة فارقة من تاريخ مصر الحديث، ليقدم رسالة للعالم مفادها أن مصر لا تعيش على أمجادها، بل تبني عليها،
فكما كانت مهد الحضارة القديمة، ها هي اليوم تصنع نموذجا حضاريا جديدا يزاوج بين الأصالة والمعاصرة، بين الهوية والانفتاح، وبين الذاكرة والتجدد.

وجدان أمة لا يموت:

المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى من الحجر والزجاج، بل حكاية وطن بأكمله، ومرآة لروح المصريين التي لا تنكسر.

في كل ركن من أركانه، تنبض الحجارة القديمة بالحياة، وتروي للعالم أن مصر، رغم تغير الأزمنة، ما زالت قادرة على أن تدهش، وأن تجمع أبناءها حول تراثهم، وأن تذكرهم دوما بأنهم أبناء حضارة لا تموت.

العالم المصريون المتحف المصري الكبير هوية أمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

التصوير

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

تويوتا كورولا مستعملة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

إيمي سالم

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد