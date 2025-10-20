تطوير نزلة السمان ضمن خطة شاملة لتجميل محيط المتحف الكبير.. تفاصيل

أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن المشروع لا يقتصر على أعمال التجميل، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق المجاورة، وفي مقدمتها منطقة نزلة السمان، التي تُعد مقصدًا سياحيًا مهمًا لقربها من الأهرامات والمتحف.

وأضافت "عبد الحليم" خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة بدأت تنفيذ مشروع تطوير نزلة السمان منذ عدة سنوات، وتم الانتهاء من نحو 40% من الأعمال حتى الآن.

وأشارت إلى أن المشروع شهد تعديلات جوهرية بناءً على حوارات مجتمعية مع سكان المنطقة، لضمان الحفاظ على النشاط السياحي للأهالي، بما يتيح استمرار عملهم في مجال السياحة، ولكن بصورة حضارية تعكس وجه مصر المشرق دون المساس بهوية المكان أو طابعه الشعبي.