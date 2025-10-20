رئيس المتحف المصري الكبير: المتحف يوفر تجربة متكاملة للزائر منذ لحظة وصوله

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير إن المتحف لا يقدم مجرد زيادات للمقتنيات، بل يوفر تجربة متكاملة للزائر منذ لحظة وصوله، من خلال استخدام الأدوات الذكية والتكنولوجيا الحديثة، بما يشمل متحف الطفل والمطاعم التي تقدم الأكلات المصرية الشهية، ليتمكن السائح من قضاء يوم كامل والاستمتاع بروح مصر داخل المكان.

المتحف المصري الكبير

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين في المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن بعض الأخبار المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن حسابات مشبوهة لا صحة لها.

وأعلن احمد غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون على رأس الحاضرين لحفل افتتاح المتحف، الذي يعد أكبر متحف في العالم للحضارة المصرية القديمة، ويطلق عليه البعض "الهرم الرابع لمصر"، مضيفًا أن المتحف هو هدية مصر للعالم، ويضم مركز ترميم عالمي يحتوي على 19 معملًا، إضافة إلى منطقة للمطاعم والمحلات التجارية، جميعها صممت مع مراعاة خصوصية المتحف.