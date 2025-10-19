بعد حادث سرقة متحف اللوفر.. عمرو أديب: بعتذر للمتحف المصري وهو على رأسي من فوق

أكد الإعلامي عمرو أديب، انه “بعتذر للمتحف المصري والمتحف على رأسي من فوق ومش هعمل كدة تاني لأنه سخرت من المتحف المصري بعد سرقة أسورة صغيرة”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه اليوم تم سرقة متحف اللوفر في باريس في النهار في 7 دقائق وتم الإستيلاء على سرقة مجوهرات نابليون بونابرت"

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم العثور على إحدى القطع المسروقة خارج من متحف اللوفر، يُعتقد أنها تاج الإمبراطورة أوجيني، وقد بدت مكسورة.

وتشير التقديرات إلى أن العملية استغرقت سبع دقائق فقط، قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار على متن دراجات نارية، عُثر على إحداها لاحقاً مهجورة.