عمرو أديب: الدور المصري لتقديم الدعم لقطاع غزة واضح وملوش أي أغراض

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن اللجنة المصرية مستضيفة اكثر من 10 ألاف أسرة فلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تعمل في صمت، وتم دخول العديد من المساعدات المصرية لقطاع غزة سواء في الأدوية أو الغذاء.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أغلب العائلات بقطاع غزة لديها إمتداد مصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي ناشد بالعمل على جمع تبرعات المصريين لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتابع مقددم برنامج “الحكاية”، أن "الدور المصري واضح وملوش أي أغراض، والرئيس السيسي، أكد أن أكثر من 70% من المساعدات التي تم تقديمها لغزة كانت من مصر