الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عشرات الأهداف التابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة باستخدام طائرات ومقاتلات والمدفعية، وذلك في أعقاب خرق وقف إطلاق النار في رفح.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، اليوم الأحد، إنه من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مواقع لتخزين الأسلحة، وبنية تحتية عسكرية يستخدمها أفراد حماس للأنشطهم، ومواقع إطلاق نار، وخلايا مسلحة، وبنية تحتية إضافية.



وتابع المتحدث أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم طريقا تحت الأرض تابعاً لحماس بطول ستة كيلومترات وسبق استخدام هذا الطريق من قبل حماس لتنفيذ خطط هجومية.