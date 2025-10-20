محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء الكامل من خطة تطوير شاملة شملت 14 محورًا حيويًا بمحيط منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الفعاليات العالمية وضيوف مصر من مختلف دول العالم، مؤكدًا أنّ الأعمال تمت مع مراعاة الطبيعة السكنية والعمرانية للمنطقة، حرصًا على عدم إزعاج المواطنين أو تعطيل حركة المرور اليومية.

وأشار «المحافظ»، خلال لقائه على الهواء ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنّ التحدي الأكبر في تنفيذ الخطة كان يتمثل في كون الطرق المستخدمة لم تُغلق طوال فترة التنفيذ، وهو ما تطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف الجهات المعنية من شركات مرافق وأجهزة أمنية لضمان سير العمل دون أي تأثير سلبي على المواطنين، وشملت الأعمال تطوير المرافق الأساسية ورفع كفاءة الطرق بما يليق بالصورة البصرية لمحافظة الجيزة ومكانة مصر الحضارية.

وأكد المهندس عادل النجار، أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمنية ساهم في تنفيذ الخطة بأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن الفنادق ومسارات تحرك الضيوف جُهّزت بعناية فائقة؛ لضمان تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مضيفًا: «هدفنا أن يرى الضيف كل ما هو جميل ويعود إلى بلده بانطباع رائع عن الجيزة ومصر، بما يُعزز من فرص عودته مرة أخرى، ويعكس صورة حضارية تضاهي كبريات دول العالم».