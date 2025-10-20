أمام المتحف المصري الكبير.. محافظ الجيزة يفتتح مركز "خوفو" للمؤتمرات

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مركز "خوفو" للمؤتمرات بميدان الرماية بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، الذي أُنشئ ليكون منصة لاستضافة الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات التي تشهدها المحافظة وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع السياحي والثقافي .

ويضم مركز "خوفو" للمؤتمرات الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قاعة مخصصة للمؤتمرات والفعاليات مزودة بأحدث التجهيزات التقنية، إلى جانب مكاتب إدارية لتيسير أعمال المتابعة والتنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية .

وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن إنشاء المركز يأتي في إطار رؤية المحافظة لتعزيز الخدمات السياحية والتنظيمية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشاريع القومية التي تضع الجيزة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون واجهة حضارية تليق بمكانة مصر، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في إنجاز المشروع بالشكل اللائق ومؤكدًا أن المركز سيكون نواة لتطوير منظومة الفعاليات السياحية والثقافية بالمحافظة.

رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وعزة وهدان مدير إدارة السياحة والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان.