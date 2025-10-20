قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمام المتحف المصري الكبير.. محافظ الجيزة يفتتح مركز "خوفو" للمؤتمرات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مركز "خوفو" للمؤتمرات بميدان الرماية بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، الذي أُنشئ ليكون منصة لاستضافة الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات التي تشهدها المحافظة وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع السياحي والثقافي . 

ويضم مركز "خوفو" للمؤتمرات الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قاعة مخصصة للمؤتمرات والفعاليات مزودة بأحدث التجهيزات التقنية، إلى جانب مكاتب إدارية لتيسير أعمال المتابعة والتنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية .

وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن إنشاء المركز يأتي في إطار رؤية المحافظة لتعزيز الخدمات السياحية والتنظيمية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشاريع القومية التي تضع الجيزة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون واجهة حضارية تليق بمكانة مصر، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في إنجاز المشروع بالشكل اللائق ومؤكدًا أن المركز سيكون نواة لتطوير منظومة الفعاليات السياحية والثقافية بالمحافظة.

رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وعزة وهدان مدير إدارة السياحة والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان.

