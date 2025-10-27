قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تخطط لترتيب فوضى الإشعارات بميزة جديدة مستوحاة من آبل في One UI 8.5

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تعترف سامسونج، تمامًا كآبل، بفوضى الإشعارات التي تزعج مستخدمي الهواتف الذكية.

 وتعمل حاليا في تحديث One UI 8.5 القادم على إضافة ميزة مستوحاة من نظام آبل iOS لترتيب الإشعارات وأتمتة أولوياتها بشكل ذكي ومرن.​

ميزة جديدة: أولوية الإشعارات اليدوية أو الذكية

تمنح الميزة الجديدة التي رصدها بعض المجربين،  المستخدم إمكانية تحديد التطبيقات التي يرغب في منحها أولوية عالية في الإشعارات؛ حيث تظهر إشعاراتها دائماً فوق البقية في مركز التنبيهات. ويمكن اختيار ذلك إما يدويًا أو ترك “Galaxy AI” الذكاء الاصطناعي من سامسونج يقوم بذلك تلقائيًا حسب أنماط الاستخدام والتفضيلات.

تؤكد سامسونج أن معالجة محتوى الإشعارات وأولوياتها ستجري بالكامل على الهاتف، ما يرفع مستوى الأمان ويحمي خصوصية المستخدم من تسرب البيانات أو تحليلها عبر خوادم خارجية.

استلهام الفكرة من آبل: كيف بدأت المنافسة؟

كانت آبل أول من أطلق ميزة “الإشعارات ذات الأولوية” في نظام iOS 18.4 على هواتف iPhone 15 وما بعده، لتظهر إشعارات الأشخاص والتطبيقات المهمة دائماً بأعلى مركز الإشعارات مع فاصل مميز. 

تدمج سامسونج المبدأ في واجهتها مع إضافة التحكم الذكي بالجمع بين اليدوي والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع إطلاق نسخة One UI 8.5 رسمياً مع هواتف Galaxy S26 أو عبر بيتا مبكرة على Galaxy S25 في نوفمبر القادم، حسب التسريبات.

استطلاع آراء: هل تفضل ميزة الذكاء الاصطناعي في ترتيب الإشعارات؟

في استطلاع رأي أجرته Phone Arena حول تفعيل هذه الميزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وافق 34.6% بينما أبدى 32.7% تحفّظهم وفضل الباقون الاكتفاء بالتحكم اليدوي.

مع تسارع تزايد التطبيقات وتضخم الإشعارات اليومية، تعد ميزة ترتيب أولوية الإشعار نهجاً عملياً، يضع سامسونج في دائرة المنافسة ويوفر للمستخدم تجربة أكثر سلاسة وتنظيمًا، تعززها تقنيات الذكاء الاصطناعي مع ضمان كامل للخصوصية.

