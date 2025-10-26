مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم مؤشر مضادات الأكسدة في ساعتها الذكية Galaxy Watch 8، والتي تتيح للمستخدمين قياس مستويات الكاروتينويد في البشرة.

وتعتبر هذه الميزة الجديدة الأولى من نوعها في صناعة الساعات الذكية، حيث تهدف إلى إظهار كيفية تأثير النظام الغذائي على العوامل المرتبطة بالشيخوخة والصحة على المدى الطويل.

ما هو مؤشر مضادات الأكسدة؟

ترتكز ميزة مؤشر مضادات الأكسدة على قياس مستويات الكاروتينويد، وهي مضادات أكسدة أساسية تعكس تناول الفواكه والخضروات، وترتبط بالصحة العامة على المدى الطويل.

توضح سامسونج أن مؤشر مضادات الأكسدة يعد الأداة الأولى في الصناعة لقياس التغذية بطريقة يمكن قياسها، إذ يوفر للمستخدمين مقياسا سهل الفهم استنادًا إلى مسح للسبابة لمدة خمس ثوان.

يتم تصنيف النتائج إلى ثلاث فئات:

- منخفض جدا: أقل من 50% من الكمية اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات (400 جرام) حسب منظمة الصحة العالمية.

- منخفض: بين 50% و100% من الكمية اليومية الموصى بها.

- مثالي: 100% أو أكثر من الهدف اليومي.

أوضحت سامسونج أن العوامل الحياتية مثل النوم، والإجهاد، والنشاط البدني تؤثر أيضا على النتائج، عند دمج هذه الميزة مع وظائف أخرى مثل تتبع النوم، ورصد النشاط، وقياسات صحة الأوعية الدموية، يقدم مؤشر مضادات الأكسدة صورة شاملة عن كيفية تأثير العادات اليومية على الصحة العامة.

Galaxy Watch 8

كيف يعمل مؤشر مضادات الأكسدة؟

تمكنت سامسونج من تقليص التقنية إلى جهاز استشعار صغير بحجم العملة المعدنية يستخدم عدة أضواء LED وكاشف ضوء مخصص لقياس مستويات الكاروتينويد بدقة، فبدلا من استخدام أشعة الليزر، يقوم الجهاز بقياس كيفية امتصاص الجلد لموجات الضوء المختلفة، بينما تقوم الخوارزميات المدمجة بضبط القياسات في الوقت الفعلي لتحسين الدقة.

تمنح الكاروتينويد وهي أصباغ طبيعية الفواكه والخضروات ألوانها الحمراء والصفراء والخضراء، بما أن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده، فإن كمية الكاروتينويد المخزنة في الجسم تعكس مقدار الفواكه والخضروات التي يتم تناولها بانتظام.

ولضمان الدقة عبر درجات البشرة المختلفة، أكدت سامسونج أنها صممت جهاز الاستشعار لقياس النتائج من طرف الإصبع بدلا من المعصم، نظرا لأن أطراف الأصابع تحتوي على مستويات أقل من الميلانين مما يوفر نتائج أكثر اتساقا.

كما اكتشفت الشركة أن تطبيق ضغط خفيف أثناء المسح يساعد على تقليل تدفق الدم والتداخل الناتج عن الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى قياسات أكثر دقة.

مواصفات Galaxy Watch 8

تتميز ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أبرز الساعات الذكية في السوق:

- المعالج: Exynos W1000 الذي يأتي بتقنية 3 نانومتر.

- الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت.

- التخزين الداخلي: 32 جيجابايت.

- البطارية: 435 مللي أمبير لإصدار 44 مم و 325 مللي أمبير لإصدار 40 مم.

- الشاشة: شاشة Super AMOLED بحجم 1.47 بوصة بدقة 480x480 بكسل للإصدار الأكبر و 1.34 بوصة بدقة 438x438 بكسل للإصدار الأصغر، محمية بزجاج Sapphire Crystal.

- نظام التشغيل: WearOS 6 مع واجهة One UI 8 Watch.

- مقاومة الماء: مقاومة حتى عمق 50 مترا وفقا لمعيار 5ATM بالإضافة إلى IP68، مما يضمن تحمل الساعات للغمر في الماء والغبار، كما تتمتع الساعة بمقاومة للظروف القاسية وفقا لمعيار MIL-STD-810H.

- الشحن: يدعم الشحن السريع اللاسلكي.

مزايا إضافية

تقدم Galaxy Watch 8 مجموعة من الميزات الصحية المبتكرة مثل:

- إرشادات النوم: يساعد المستخدمين على تحسين جودة نومهم.

- قياس الحمل الوعائي: لتقييم صحة الأوعية الدموية.

- مدرب الجري: لتحسين الأداء الرياضي.

- تتبع مستويات التوتر: مع التنبيه الذكي لمتابعة الحالة النفسية.

- مؤشر الطاقة: لمراقبة مستويات الطاقة خلال اليوم.