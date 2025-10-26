قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

Galaxy Watch 8
Galaxy Watch 8
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم مؤشر مضادات الأكسدة في ساعتها الذكية Galaxy Watch 8، والتي تتيح للمستخدمين قياس مستويات الكاروتينويد في البشرة. 

وتعتبر هذه الميزة الجديدة الأولى من نوعها في صناعة الساعات الذكية، حيث تهدف إلى إظهار كيفية تأثير النظام الغذائي على العوامل المرتبطة بالشيخوخة والصحة على المدى الطويل.

ما هو مؤشر مضادات الأكسدة؟

ترتكز ميزة مؤشر مضادات الأكسدة على قياس مستويات الكاروتينويد، وهي مضادات أكسدة أساسية تعكس تناول الفواكه والخضروات، وترتبط بالصحة العامة على المدى الطويل. 

توضح سامسونج أن مؤشر مضادات الأكسدة يعد الأداة الأولى في الصناعة لقياس التغذية بطريقة يمكن قياسها، إذ يوفر للمستخدمين مقياسا سهل الفهم استنادًا إلى مسح للسبابة لمدة خمس ثوان. 

يتم تصنيف النتائج إلى ثلاث فئات:

- منخفض جدا: أقل من 50% من الكمية اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات (400 جرام) حسب منظمة الصحة العالمية.

- منخفض: بين 50% و100% من الكمية اليومية الموصى بها.

- مثالي: 100% أو أكثر من الهدف اليومي.

أوضحت سامسونج أن العوامل الحياتية مثل النوم، والإجهاد، والنشاط البدني تؤثر أيضا على النتائج، عند دمج هذه الميزة مع وظائف أخرى مثل تتبع النوم، ورصد النشاط، وقياسات صحة الأوعية الدموية، يقدم مؤشر مضادات الأكسدة صورة شاملة عن كيفية تأثير العادات اليومية على الصحة العامة.

Galaxy Watch 8

كيف يعمل مؤشر مضادات الأكسدة؟

تمكنت سامسونج من تقليص التقنية إلى جهاز استشعار صغير بحجم العملة المعدنية يستخدم عدة أضواء LED وكاشف ضوء مخصص لقياس مستويات الكاروتينويد بدقة، فبدلا من استخدام أشعة الليزر، يقوم الجهاز بقياس كيفية امتصاص الجلد لموجات الضوء المختلفة، بينما تقوم الخوارزميات المدمجة بضبط القياسات في الوقت الفعلي لتحسين الدقة.

تمنح الكاروتينويد وهي أصباغ طبيعية الفواكه والخضروات ألوانها الحمراء والصفراء والخضراء، بما أن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده، فإن كمية الكاروتينويد المخزنة في الجسم تعكس مقدار الفواكه والخضروات التي يتم تناولها بانتظام.

ولضمان الدقة عبر درجات البشرة المختلفة، أكدت سامسونج أنها صممت جهاز الاستشعار لقياس النتائج من طرف الإصبع بدلا من المعصم، نظرا لأن أطراف الأصابع تحتوي على مستويات أقل من الميلانين مما يوفر نتائج أكثر اتساقا. 

كما اكتشفت الشركة أن تطبيق ضغط خفيف أثناء المسح يساعد على تقليل تدفق الدم والتداخل الناتج عن الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى قياسات أكثر دقة.

مواصفات Galaxy Watch 8

تتميز ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أبرز الساعات الذكية في السوق:

- المعالج: Exynos W1000 الذي يأتي بتقنية 3 نانومتر.

- الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت.

- التخزين الداخلي: 32 جيجابايت.

- البطارية: 435 مللي أمبير لإصدار 44 مم و 325 مللي أمبير لإصدار 40 مم.

- الشاشة: شاشة Super AMOLED بحجم 1.47 بوصة بدقة 480x480 بكسل للإصدار الأكبر و 1.34 بوصة بدقة 438x438 بكسل للإصدار الأصغر، محمية بزجاج Sapphire Crystal.

- نظام التشغيل: WearOS 6 مع واجهة One UI 8 Watch.

- مقاومة الماء: مقاومة حتى عمق 50 مترا وفقا لمعيار 5ATM بالإضافة إلى IP68، مما يضمن تحمل الساعات للغمر في الماء والغبار، كما تتمتع الساعة بمقاومة للظروف القاسية وفقا لمعيار MIL-STD-810H.

- الشحن: يدعم الشحن السريع اللاسلكي.

مزايا إضافية

تقدم Galaxy Watch 8 مجموعة من الميزات الصحية المبتكرة مثل:

- إرشادات النوم: يساعد المستخدمين على تحسين جودة نومهم.

- قياس الحمل الوعائي: لتقييم صحة الأوعية الدموية.

- مدرب الجري: لتحسين الأداء الرياضي.

- تتبع مستويات التوتر: مع التنبيه الذكي لمتابعة الحالة النفسية.

- مؤشر الطاقة: لمراقبة مستويات الطاقة خلال اليوم.

Galaxy Watch 8 سامسونج مضادات الأكسدة الساعات الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

جفاف

الجفاف وارتفاع أسعار السلع يدفعان مالاوي لإعلان حالة الكارثة في 11 مقاطعة

علما كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية: لدينا مع واشنطن اتفاقية أمنية ونعمل على توقيع اتفاق تجاري

اشتباكات في القدس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة شرق القدس المحتلة

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد