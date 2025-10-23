قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
أخبار التكنولوجيا.. Galaxy XR تطلق نظارة سامسونج الجديدة إليك أهم مواصفاتها.. وريدمي تكشف عن هاتف جديد إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الذكاء الاصطناعي في البنوك… مشروع سري لـ “OpenAI” لدخول عالم التحليل المالي

قامت شركة OpenAI بتشكيل فريق جديد يضم أكثر من 100 من المصرفيين الاستثماريين السابقين وذلك في إطار مبادرة جديدة تسمى داخليًا "مشروع ميركوري".

يدفع المشروع للمقاولين، وكثير منهم موظفون سابقون في جي بي مورجان تشيس، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، 150 دولارًا في الساعة لإنشاء نماذج مالية لتدريب الذكاء الاصطناعي.

تنافس أبل .. Galaxy XR نظارة سامسونج الجديدة إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن نظارة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في نظارات الواقع الممتد  Galaxy XR، لتدخل بها في منافسة مباشرة مع نظارة Apple Vision Pro من آبل ونظارة Meta Quest 3 من ميتا. وتُعد هذه النظارة أول جهاز في العالم يعمل بنظام التشغيل Android XR، مما يجعلها خطوة إستراتيجية كبرى في سوق تقنيات الواقع المعزز والافتراضي


تعاون بين سامسونج و Perplexity لإتاحة الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز
 

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق تطبيق Perplexity TV، وهو أول تطبيق تلفزيوني مُدعّم بتقنية Perplexity AI في السوق. 

 

يُطوّر تطبيق Perplexity TV تطبيق Vision AI Companion من سامسونج ، الذي يُقدّم دعمًا ذكيًا وتوليديًا للذكاء الاصطناعي لأكبر الشاشات المُشتركة، ويُقدّم تجربة جديدة ومبتكرة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُساعد المستخدمين على العثور بسرعة على ما يبحثون عنه واكتشاف مُفضّلاتهم الجديدة.

 

بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف Redmi K90 Pro Max الفاخر

هل تبحث عن اقتناء هاتف بمواصفات رائدة، يمكنك التفكير في شراء هاتف
  شاومي Redmi K90 Pro Max والذي سيُطرح لأول  بتصميم مألوف، يشبه هاتف Xiaomi 17 الرائد أو حتى هاتف Apple iPhone 17.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الشركة سلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تؤكد معظم المواصفات الرئيسية وعناصر تصميم الجهاز القادم.

