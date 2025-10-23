أخبار التكنولوجيا.. Galaxy XR تطلق نظارة سامسونج الجديدة إليك أهم مواصفاتها.. وريدمي تكشف عن هاتف جديد إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الذكاء الاصطناعي في البنوك… مشروع سري لـ “OpenAI” لدخول عالم التحليل المالي

قامت شركة OpenAI بتشكيل فريق جديد يضم أكثر من 100 من المصرفيين الاستثماريين السابقين وذلك في إطار مبادرة جديدة تسمى داخليًا "مشروع ميركوري".

يدفع المشروع للمقاولين، وكثير منهم موظفون سابقون في جي بي مورجان تشيس، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، 150 دولارًا في الساعة لإنشاء نماذج مالية لتدريب الذكاء الاصطناعي.

تنافس أبل .. Galaxy XR نظارة سامسونج الجديدة إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن نظارة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في نظارات الواقع الممتد Galaxy XR، لتدخل بها في منافسة مباشرة مع نظارة Apple Vision Pro من آبل ونظارة Meta Quest 3 من ميتا. وتُعد هذه النظارة أول جهاز في العالم يعمل بنظام التشغيل Android XR، مما يجعلها خطوة إستراتيجية كبرى في سوق تقنيات الواقع المعزز والافتراضي



تعاون بين سامسونج و Perplexity لإتاحة الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز



أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق تطبيق Perplexity TV، وهو أول تطبيق تلفزيوني مُدعّم بتقنية Perplexity AI في السوق.

يُطوّر تطبيق Perplexity TV تطبيق Vision AI Companion من سامسونج ، الذي يُقدّم دعمًا ذكيًا وتوليديًا للذكاء الاصطناعي لأكبر الشاشات المُشتركة، ويُقدّم تجربة جديدة ومبتكرة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُساعد المستخدمين على العثور بسرعة على ما يبحثون عنه واكتشاف مُفضّلاتهم الجديدة.

بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف Redmi K90 Pro Max الفاخر

هل تبحث عن اقتناء هاتف بمواصفات رائدة، يمكنك التفكير في شراء هاتف

شاومي Redmi K90 Pro Max والذي سيُطرح لأول بتصميم مألوف، يشبه هاتف Xiaomi 17 الرائد أو حتى هاتف Apple iPhone 17.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الشركة سلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تؤكد معظم المواصفات الرئيسية وعناصر تصميم الجهاز القادم.