بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف Redmi K90 Pro Max الفاخر

هل تبحث عن اقتناء هاتف بمواصفات رائدة، يمكنك التفكير في شراء هاتف

شاومي Redmi K90 Pro Max والذي سيُطرح لأول بتصميم مألوف، يشبه هاتف Xiaomi 17 الرائد أو حتى هاتف Apple iPhone 17.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الشركة سلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تؤكد معظم المواصفات الرئيسية وعناصر تصميم الجهاز القادم.

هاتف Redmi K90

يأتي هاتف Redmi K90 بإطار مصنوع من الألومنيوم، مع لوحة زجاجية من الجهتين الأمامية والخلفية ويشبه الهاتف في تصميمه لهاتف Xiaomi 17، يتميز بلوحة خلفية مسطحة بزوايا مستديرة ويحتوي على وحدة كاميرا مستطيلة كبيرة تضم كاميرا ثلاثية ووحدة فلاش LED.

Redmi K90 Pro Max

مواصفات هاتف ريدمي كيه 90

أما في الواجهة الأمامية فيتميز الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.59 بوصة، بنسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 94%، بفضل حوافها المتجانسة على جميع جوانبها الأربعة في حين أن الدقة ومعدل التحديث لا يزالان غير معروفين، فمن المرجح أن يوفر دقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز .

تصميم هاتف ريدمي كيه 90

أما عن مواصفات شاشة هاتف Redmi K90 فهي تعد أقصر قليلاً مقارنة بشاشة Redmi K80 ذات الـ 6.67 بوصة.

من المتوقع أن يضم هاتف K90 الأساسي معالج Snapdragon 8 Elite من سلسلة Snapdragon 8 Elite، والذي قد يكون Snapdragon 8 Elite Gen 5 وقد يأتي هذا المعالج الرائد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ويعد من الميزات البارزة الأخرى التي تم التلميح إليها بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط، ونظام صوت 2.1 مع كاميرا خلفية تليفوتوغرافي عمودية بزاوية 2.5x، وواجهة HyperOS 3 مخصصة تعمل بنظام Android 16.