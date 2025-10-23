قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتصميم مذهل.. ريدمي تكشف عن هاتف Redmi K90 Pro Max الفاخر

Redmi K90 Pro Max
Redmi K90 Pro Max
لمياء الياسين

هل تبحث عن اقتناء هاتف بمواصفات رائدة، يمكنك التفكير في شراء هاتف
  شاومي Redmi K90 Pro Max والذي سيُطرح لأول  بتصميم مألوف، يشبه هاتف Xiaomi 17 الرائد أو حتى هاتف Apple iPhone 17.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الشركة سلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تؤكد معظم المواصفات الرئيسية وعناصر تصميم الجهاز القادم.

هاتف Redmi K90

 يأتي هاتف Redmi K90 بإطار مصنوع من الألومنيوم، مع لوحة زجاجية من الجهتين الأمامية والخلفية ويشبه الهاتف في تصميمه لهاتف Xiaomi 17، يتميز بلوحة خلفية مسطحة بزوايا مستديرة ويحتوي على وحدة كاميرا مستطيلة كبيرة تضم كاميرا ثلاثية ووحدة فلاش LED.

Redmi K90 Pro Max 

مواصفات هاتف ريدمي كيه 90

أما في الواجهة الأمامية فيتميز الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.59 بوصة، بنسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 94%، بفضل حوافها المتجانسة على جميع جوانبها الأربعة في حين أن الدقة ومعدل التحديث لا يزالان غير معروفين، فمن المرجح أن يوفر دقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز .

تصميم  هاتف ريدمي كيه 90

أما عن مواصفات شاشة هاتف Redmi K90 فهي تعد أقصر قليلاً مقارنة بشاشة Redmi K80 ذات الـ 6.67 بوصة.

من المتوقع أن يضم هاتف K90 الأساسي معالج Snapdragon 8 Elite من سلسلة Snapdragon 8 Elite، والذي قد يكون Snapdragon 8 Elite Gen 5 وقد يأتي هذا المعالج الرائد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ويعد من الميزات البارزة الأخرى التي تم التلميح إليها بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط، ونظام صوت 2.1 مع كاميرا خلفية تليفوتوغرافي عمودية بزاوية 2.5x، وواجهة HyperOS 3 مخصصة تعمل بنظام Android 16.

شركة Xiaomi هاتف Redmi K90 هاتف Xiaomi 17 لوحة خلفية كاميرا ثلاثية

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

رصف وتركيب الانترلوك بالشوارع

محافظ مطروح: ضرورة الوقوف على نسب التنفيذ بالخطة الاستثمارية طبقا للجداول الزمنية

حملات نظافة

حملات مكثفة لرفع القمامة من منطقة مساكن الزراعة بكفر الشيخ | صور

ابطال مطروح المشاركين فى بطولة صيد الاسماك بتركيا

خالد شعيب يُهنئ فريق صيادي مطروح الفائز بالمركز الثالث في بطولة روساتوم الدولية بتركيا

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

