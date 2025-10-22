قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو فما القصة؟

هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو
هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو
لمياء الياسين

في وقت سابق من هذا الشهر، تسربت مواصفات هاتف Oppo Reno15 Pro Max القادم و سيكون هذا الطراز الثالث في سلسلة هواتف Reno15 الرئيسية، والذي سيتم إطلاقه إلى جانب هاتف Reno15 وهاتفReno15 Pro.

هواتف Oppo Reno15 Pro

على الجانب الآخر سيتم إطلاق بعض طرازات Reno عالميًا، ولكن ليس جميعها 

ولكن وفقا لتقرير جديد، فإن Reno15 و Reno15 Pro سيصلان بالفعل إلى الأسواق العالمية، بينما Reno15 Pro Max سيبقى طرحه حصريا للصين فقط.

وحتى الآن لا يمكن تأكيد صدقية هذه المعلومة، فهي مجرد شائعة مصدرها هم أحد المسربين على منصة X، ولا يُعرف سبب اتخاذ أوبو لهذا القرار في حال كان صحيحا.

وعلى  الصين ستحصل على الهواتف الثلاثة، فإن بقية الأسواق ستكتفي على الأرجح بهاتفي Reno15 و Reno15 Pro، اللذين يُتوقع أن يأتيا بشاشات أصغر من طراز Pro Max، إذا اتبعت أوبو نفس منطق التسمية المستخدم لدى أبل وشاومي.

أوبو رينو 14 بروأوبو رينو 14 برو

على الجانب الاخر قد يصعب الجزم بصحة هذا، فهو مجرد إشاعة من مصدر مُسرب على X، وإذا كان صحيحًا، فلماذا اتخذت Oppo هذا القرار؟ فبينما يُزعم أن الصين ستحصل على الهواتف الثلاثة، سيضطر البعض الاكتفاء بهاتفَي Reno15 وReno15 Pro، واللذين يُفترض أن كلاهما بشاشات أصغر من Pro Max .

يُشاع أن هاتف Reno15 Pro Max سيأتي بشاشة OLED مسطحة LTPO مقاس 6.78 بوصة بدقة "1.5K" ومعدل تحديث 120 هرتز، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung ISOCELL HP5، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة حوالي 6500 مللي أمبير/ساعة. سيعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16 من اليوم الأول. ومن المقرر إطلاقه في الصين هذا العام.

مواصفات هاتف Oppo Reno15 Pro هاتف Oppo Reno15 Pro نظام Android 16 اجهة ColorOS 16 كاميرا مقربة

السيارات الفاخرة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
