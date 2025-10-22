بمواصفات رائدة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

يُشاع أن سلسلة هواتف Oppo Reno 15 القادمة ستتضمن طرازًا جديدًا يُدعى Oppo Reno 15 Pro Max ومن المتوقع إطلاق هذا الهاتف إلى جانب هاتفي Reno 15 وReno 15 Pro في الصين .

المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo Reno 15 Pro Max

وفقًا لشركة DCS، ستتضمن سلسلة Reno 15 ثلاثة طُرز بأحجام شاشات مختلفة، مثل 6.31 بوصة، و6.59 بوصة، و6.78 بوصة. ويُقال إن هذه الأجهزة تحمل أسماء Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max على التوالي.



ورغم أن المُسرب لم يُحدد اسم الهاتف، يبدو أنه يُشير إلى هاتف Reno 15 Pro Max . سيحتوي إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعري Samsung JN5 للكاميرات فائقة الاتساع والمقربة.

كشف المُسرب أن هاتف Reno 15 Pro Max مزود بشاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.78 بوصة بتصميم مسطح وإطار متماثل رباعي الجوانب فائق النحافة. ​​

وستدعم الشاشة دقة 1.5K، وسيتميز الجهاز بإطار معدني متوسط ​​وبطارية كبيرة تدعم الشحن اللاسلكي.

هاتف Reno 15 Pro Max

أضاف أن المعالج لن يكون أبرز ما يميز الهاتف، وأن التشكيلة بأكملها ستركز بشكل كبير على أداء الكاميرا وتحسين التصميم.

ووفقًا لتسريب سابق ، سيحتوي هاتف Reno 15 Pro Max على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة وسيعمل بشريحة Dimensity 9400 .



وفقًا للتسريب، سيأتي هاتف Oppo Reno 15 Pro بشاشة مقاس 6.5 بوصة تدعم دقة 1.5K، مع حواف فائقة النحافة ومتناسقة من جميع الجوانب. كما سيحتوي على كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، مقترنة بوحدة عدسة GP مُحسّنة لتحسين وضوح الصورة والأداء. ورغم تصميمه النحيف، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة.

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 15 في نوفمبر بالصين. بينما من المتوقع إطلاق جهازي Reno 15 وReno 15 Pro عالميًا بحلول الربع الأول من عام 2026، قد يبقى إصدار Pro Max حصريًا للصين .