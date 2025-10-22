قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات رائدة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف Oppo Reno 15
هواتف Oppo Reno 15
لمياء الياسين

يُشاع أن سلسلة هواتف Oppo Reno 15 القادمة ستتضمن طرازًا جديدًا يُدعى Oppo Reno 15 Pro Max ومن المتوقع إطلاق هذا الهاتف إلى جانب هاتفي Reno 15 وReno 15 Pro في الصين .

المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo Reno 15 Pro Max

وفقًا لشركة DCS، ستتضمن سلسلة Reno 15 ثلاثة طُرز بأحجام شاشات مختلفة، مثل 6.31 بوصة، و6.59 بوصة، و6.78 بوصة. ويُقال إن هذه الأجهزة تحمل أسماء Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max على التوالي.


ورغم أن المُسرب لم يُحدد اسم الهاتف، يبدو أنه يُشير إلى هاتف Reno 15 Pro Max . سيحتوي إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعري Samsung JN5 للكاميرات فائقة الاتساع والمقربة.

كشف المُسرب أن هاتف Reno 15 Pro Max مزود بشاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.78 بوصة بتصميم مسطح وإطار متماثل رباعي الجوانب فائق النحافة. ​​

وستدعم الشاشة دقة 1.5K، وسيتميز الجهاز بإطار معدني متوسط ​​وبطارية كبيرة تدعم الشحن اللاسلكي. 

هاتف Reno 15 Pro Max

أضاف أن المعالج لن يكون أبرز ما يميز الهاتف، وأن التشكيلة بأكملها ستركز بشكل كبير على أداء الكاميرا وتحسين التصميم.

ووفقًا لتسريب سابق ، سيحتوي هاتف Reno 15 Pro Max على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة وسيعمل بشريحة Dimensity 9400 .


وفقًا للتسريب، سيأتي هاتف Oppo Reno 15 Pro بشاشة مقاس 6.5 بوصة تدعم دقة 1.5K، مع حواف فائقة النحافة ومتناسقة من جميع الجوانب. كما سيحتوي على كاميرا رئيسية من نوع Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، مقترنة بوحدة عدسة GP مُحسّنة لتحسين وضوح الصورة والأداء. ورغم تصميمه النحيف، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة.

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 15 في نوفمبر بالصين. بينما من المتوقع إطلاق جهازي Reno 15 وReno 15 Pro عالميًا بحلول الربع الأول من عام 2026، قد يبقى إصدار Pro Max حصريًا للصين .

هواتف Oppo Reno 15 سلسلة هواتف Oppo Reno 15 كاميرا رئيسية هاتف Reno 15 Pro Max

