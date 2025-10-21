قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

لمياء الياسين

أنهت شركة Oppo للتو إطلاق سلسلة هواتف Find X9 في الصين، ومن المقرر إطلاق الهواتف عالميًا في 28 أكتوبر . والآن، قد تكون الأجهزة التالية من Oppo من سلسلة Reno.

من المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف Reno 15 لهذا العام ثلاثة طُرز: Reno 15 وReno 15 Pro وReno 15 Pro Max. ومع ذلك، يشير تسريب جديد إلى أن Oppo ربما غيّرت خارطة طريقها للسوق العالمية.

نشر الخبير يوجيش برار على منصة X أن الشركة ألغت الإصدار العالمي لهاتف رينو 15 برو ماكس. وبدلاً من ثلاثة طُرز، ستقتصر سلسلة رينو 15 العالمية، بحسب التقارير، على طرازي رينو 15 القياسي ورينو 15 برو فقط، بينما قد يبقى طراز برو ماكس، وهو الطراز الأعلى، حصريًا في الصين.

مواصفات Oppo Reno 15 Pro Max 

سيُركز هاتف Reno 15 Pro Max بشكل كبير على نظام الكاميرا. ووفقًا لتسريب سابق ، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية، يتصدرها مستشعر Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع.

 سيتضمن الجهاز تقنية التصوير Lumo الخاصة بشركة Oppo، كما أن الكاميرا الأمامية ستحتوي على مستشعر آخر بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة OLED مسطحة LTPO مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز. أما من الداخل، فسيعمل بمعالج Dimensity 9400 وواجهة ColorOS 16 المستندة إلى نظام أندرويد 16.


يُقال إن الهاتف سيحمل بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، وماسح بصمة مدمج تحت الشاشة، ويدعم تقنية Wi-Fi 7 وتقنية NFC. ورغم تغيير خطط الشركة العالمية، لا يزال من المتوقع إطلاق الجهاز في الصين بنهاية هذا العام.

هواتف Find X9 شركة Oppo سلسلة هواتف Reno 15 هاتف Reno 15 Pro Max شاشة OLED

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

