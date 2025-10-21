أوبو تكشف قريبا عن سلسلة رينو 15.. مواصفات Reno 15 Pro Max

أنهت شركة Oppo للتو إطلاق سلسلة هواتف Find X9 في الصين، ومن المقرر إطلاق الهواتف عالميًا في 28 أكتوبر . والآن، قد تكون الأجهزة التالية من Oppo من سلسلة Reno.

من المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف Reno 15 لهذا العام ثلاثة طُرز: Reno 15 وReno 15 Pro وReno 15 Pro Max. ومع ذلك، يشير تسريب جديد إلى أن Oppo ربما غيّرت خارطة طريقها للسوق العالمية.

نشر الخبير يوجيش برار على منصة X أن الشركة ألغت الإصدار العالمي لهاتف رينو 15 برو ماكس. وبدلاً من ثلاثة طُرز، ستقتصر سلسلة رينو 15 العالمية، بحسب التقارير، على طرازي رينو 15 القياسي ورينو 15 برو فقط، بينما قد يبقى طراز برو ماكس، وهو الطراز الأعلى، حصريًا في الصين.

مواصفات Oppo Reno 15 Pro Max

سيُركز هاتف Reno 15 Pro Max بشكل كبير على نظام الكاميرا. ووفقًا لتسريب سابق ، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية، يتصدرها مستشعر Samsung HP5 بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع.

سيتضمن الجهاز تقنية التصوير Lumo الخاصة بشركة Oppo، كما أن الكاميرا الأمامية ستحتوي على مستشعر آخر بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة OLED مسطحة LTPO مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز. أما من الداخل، فسيعمل بمعالج Dimensity 9400 وواجهة ColorOS 16 المستندة إلى نظام أندرويد 16.



يُقال إن الهاتف سيحمل بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، وماسح بصمة مدمج تحت الشاشة، ويدعم تقنية Wi-Fi 7 وتقنية NFC. ورغم تغيير خطط الشركة العالمية، لا يزال من المتوقع إطلاق الجهاز في الصين بنهاية هذا العام.