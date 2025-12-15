قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي يطلب الصلاة مع حاخامات من الجالية اليهودية في سيدني ويرفضون

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا
فرناس حفظي

 تواصل مكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع بعض أفراد الجالية اليهودية في سيدني، في محاولة لتبديد الانطباع السائد بأن رئيس الوزراء يتجاهل معاداة السامية وموقفه من إسرائيل واليهود، وذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب المجزرة التي وقعت في حفل عيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا.

 واقترح المكتب على ألبانيز المشاركة في صلاة مع حاخامات محليين، لكنه رفض وقالت الجالية اليهودية: "هذه محاولة للتنصل من دوره في الأجواء التي سبقت الهجوم، لا يمكن السماح له بتبرئة ساحته.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين بدء اجتماع مجلس الوزراء لبحث الرد على الهجوم الذي وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني" وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.


ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن ألبانيز قوله "إن استراليا أقوى من أولئك الذين يحاولون تقسيمنا، وسنتجاوز هذه المحنة معا"، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.


يأتي الاجتماع - الذي نشر ألبانيز صورا من داخله على حسابه على منصة "إكس" - عقب أن أعرب عن استعداد الحكومة الاسترالية لاتخاذ أي إجراء ضروري، واقتراحه تشديد قوانين حيازة الأسلحة في البلاد بما في ذلك وضع قيود على عدد الأسلحة النارية التي يمكن ترخيصها لكل شخص.


وكان ألبانيز قد أشار إلى إمكانية فرض قيود على عدد الأسلحة النارية التي يسمح للأفراد باستخدامها أو الحصول على تراخيصها، كما شدد على ضرورة مراجعة تراخيص الأسلحة بشكل دوري.


وأضاف ألبانيز أن بعض الأفراد قد يتحولون إلى التطرف مع مرور الوقت، لذا لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الطماطم

انخفاض مؤقت.. موعد ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق| كم سيصل سعر الكيلو؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: حملات مفاجئة على حي المقطم بالقاهرة وكفر شكر بالقليوبية

جانب من المائدة المستديرة

الصحة تشارك بمائدة مستديرة حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز الاستثمار بالقطاع

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

