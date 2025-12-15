قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
محافظات

محافظ الغربية يتابع حركة المواصلات الداخلية بطنطا وتطوير حديقة الأندلس

محافظ الغربية
محافظ الغربية
أ ش أ

أجرى محافظ الغربية أشرف الجندي، اليوم /الاثنين/ جولة بمدينة طنطا لمتابعة حركة المواصلات الداخلية، خلال ساعة الذروة، حيث لاحظ تكدس عدد من المواطنين بأحد المحاور الحيوية نتيجة زيادة الإقبال على وسائل النقل، وعلى الفور توقف المحافظ لمتابعة الموقف بنفسه والوقوف على أسباب الكثافة والاطمئنان على توافر السيارات بمختلف الخطوط، مؤكدا أن المتابعة من أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل أي معوقات تمس حياة المواطنين اليومية.
وخلال تواجده بالموقع، أجرى المحافظ اتصالاً مباشراً بمدير إدارة المواقف، موجّهاً بسرعة الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة لتغطية الطلب المتزايد وتخفيف حدة التكدس دون انتظار، حيث جرى تنفيذ التوجيهات على الفور، وتم تعزيز الخطوط بالسيارات اللازمة، بما ساهم في انتظام الحركة وتسهيل تنقل المواطنين في وقت قياسي، وسط حالة من الارتياح بين المتواجدين بالمكان.
وأشاد المواطنون بسرعة تدخل المحافظ وحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر، معربين عن تقديرهم لهذا الأسلوب العملي الذي يعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بمشاكل الشارع، ويؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.
وأوضح المحافظ أن جولاته تستهدف المتابعة الدقيقة لحركة الشارع الغربي والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة، خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحا أن منظومة النقل الداخلي تمثل عصباً أساسياً في حياة المواطن، وأن أي تهاون أو تقصير في هذا الملف غير مقبول، مشددًا على أن توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية واضحة وحاسمة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي طوارئ، لا سيما خلال أوقات الذروة.
وأضاف المحافظ أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى في خطط العمل اليومية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير، مع استمرار التنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار أي معوقات، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق رضاهم.
وفي سياق متصل، أكد محافظ الغربية أن حديقة الأندلس تمثل أكبر متنفس حضاريً لأهالي المحافظة التي تخضع حاليا للتطوير من قبل الشركة الوطنية للطرق،لافتا إلى أن الحديقة مقامة على نحو 21 ألف متر مربع ( نحو 5 أفدنة ).
ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات المتعلقة بتوصيل المرافق وتشغيل أنظمة الحديقة المختلفة،مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الانتهاء من المشروع، مشددًا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يمثل أولوية قصوى، خاصة وأن المشروع سيعود بالنفع المباشر على المواطنين ويوفر متنفسًا حضاريًا يليق بهم.
وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير شملت إعادة تخطيط الحديقة بشكل كامل، واستغلال بعض المناطق التي كانت مهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، وحديقة مرتفعة مخصصة لتناول الشاي، فضلًا عن إنشاء منطقة ألعاب متكاملة للأطفال، بما يسهم في تعظيم إيرادات الحديقة وضمان توفير كافة الخدمات اللازمة لروادها،ويتيح لهم قضاء يوم كامل داخل الحديقة في بيئة آمنة ومتكاملة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالكامل داخل حديقة الأندلس، ولم يتبق سوى تشغيل أنظمة الحديقة المختلفة من شبكات ومرافق،مؤكدًا حرصه على سرعة الانتهاء من هذه المرحلة تمهيدًا لفتح أبواب الحديقة أمام الزائرين في أقرب وقت ممكن.

الغربية حركة المواصلات تكدس المواطنين

