محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
أخبار العالم

واشنطن تتهم رواندا بـ"تأجيج الحرب" في شرق الكونغو الديمقراطية

واشنطن تتهم رواندا بـ "تأجيج الحرب" في شرق الكونغو الديمقراطية رغم اتفاق السلام الذي رعاه ترامب
رينال عويضة

#الولايات المتحدة تحذر: "رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب" وتتوعد بمحاسبة مثيري الفتنة.

#بوروندي تتصعد: سفيرها يحذر من أن "ضبط النفس له حدود" بعد مكاسب متمردي M23 قرب حدودها.

#خرق للسلام بعد اجتماع واشنطن: الكونغو تطالب مجلس الأمن بمحاسبة رواندا على دعمها لـ M23 الذي يهدد استقرار المنطقة.

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية رواندا صراحة بتأجيج حالة عدم الاستقرار وإشعال الحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يهدد تقدم جماعة M23 المتمردة المدعومة من رواندا بانهيار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

جاء هذا التصريح القوي على لسان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن.

 وقال والتز: "رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب". وأضاف محذراً: "سنستخدم الأدوات المتاحة لنا لمساءلة مثيري الفتنة للسلام".

مكاسب المتمردين بعد قمة واشنطن

يأتي التوغل الأخير لمتمردي M23 في شرق الكونغو الغني بالمعادن بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي مع الرئيس ترامب في واشنطن، حيث أكدا التزامهما باتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة.

واتهم والتز رواندا بشكل مباشر بالتورط العميق في النزاع، قائلاً إن كيغالي كانت "منخرطة بشكل وثيق في التخطيط والتنفيذ للحرب في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدمت التوجيه العسكري والسياسي لقوات M23 وتحالف نهر الكونغو (AFC) لسنوات حتى الآن".

كما أشار إلى أن قوات الدفاع الرواندية قدمت دعماً لوجستياً وتدريبياً ومادياً لـ M23، بل وقاتلت إلى جانبها بنشر ما يقارب 5000 إلى 7000 جندي في الكونغو الديمقراطية في وقت مبكر من شهر ديسمبر.

وطالب والتز رواندا بـ "الوفاء بالتزاماتها والاعتراف كذلك بحق حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدفاع عن أراضيها وحقها السيادي في دعوة القوات البوروندية إلى أراضيها".

بوروندي تتهم ورواندا ترد بالنفي

وقد أدت مكاسب المتمردين الأخيرة إلى وصول الصراع إلى أعتاب بوروندي المجاورة، التي لديها قوات متواجدة في شرق الكونغو منذ سنوات. 

وحذر سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانغا، من خطر اتساع نطاق القتال، قائلاً أمام مجلس الأمن: "دعوني أكون واضحاً: ضبط النفس له حدوده إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة، سيصبح من الصعب للغاية تجنب التصعيد المباشر بين بلدينا".

في المقابل، نفى سفير رواندا لدى الأمم المتحدة، مارتن نغوغا، الاتهامات، مؤكداً أن "رواندا لا تشن حرباً ضد جمهورية بوروندي وليس لديها أي نية للقيام بذلك".

واتهم نغوغا الكونغو الديمقراطية بانتهاك وقف إطلاق النار وأكد أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها من اتفاق سلام واشنطن.

من جهتها، دعت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا فاغنر، مجلس الأمن إلى مساءلة رواندا. وقالت: "لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة؛ إما أن يقبل النظام الدولي بالتحدي العلني، وتحديداً من رواندا، أو أن يتحمل هذا المجلس مسؤوليته.. لقد استمر الإفلات من العقاب طويلاً".

يُذكر أن جماعة M23 تدّعي أنها تقاتل لحماية مجتمعات التوتسي العرقية في شرق الكونغو، بينما لا يشارك المتمردون بشكل مباشر في مفاوضات واشنطن التي توسط فيها ترامب، إلا أنهم يشاركون في جولة منفصلة وموازية من المحادثات مع الحكومة الكونغولية، تستضيفها قطر.

