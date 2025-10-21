قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الذهب يواصل تراجعه في التعاملات المسائية .. اعرف سعر عيار 21 الآن
هاآرتس: مكتب رئيس إسرائيل ناقش مع عائلات الرهائن احتمال العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تراجعت آبل حقا في سباق الذكاء الاصطناعي... أم تنتظر تعثر المنافسين؟

برزت خلال الأشهر الأخيرة تساؤلات عديدة حول حقيقة مكانة آبل في سباق شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي. 

في حين تواصل جوجل و مايكروسوفت وسامسونج الإعلان عن مزايا جديدة ومنتجات مبتكرة تعتمد على AI بشكل متسارع، تظهر آبل كمن يُراقب عن بعد وربما يتعمّد التأخر في كشف أوراقه.

تحليل استراتيجية آبل: هل هو تردد أم ذكاء استراتيجي؟

يرى بعض المحللين أن آبل تتبع نهج "التأني الذكي"، بحيث تراقب عن كثب إخفاقات ونقاط ضعف الشركات الأخرى في الذكاء الاصطناعي، ثم تدخل بقوة عندما تتضح أمامها معايير الجودة والاستخدام الآمن والفعلي للتقنيات الجديدة.

وتعتبر تجربة Siri وخدمات Apple Intelligence من أقل التطبيقات عدداً في السوق مقارنةً بمنافساتها، لكنها أكثر توافقاً مع خصوصية المستخدم وقيود الاستخدام العملي.

مقارنة مع منافسي السوق: جوجل، مايكروسوفت وسامسونج

أطلقت الشركات المنافسة تقنيات ذكاء اصطناعي في البحث، التصوير، التخزين السحابي، وحتى البريد الإلكتروني وتمييز الصوت والصورة تلقائياً. 

بينما تبقى آبل تراقب هذه المسارات وتحلل ردود فعل المستخدمين ومدى المخاطر الأمنية، حتى لا تقع في نفس الفخاخ التقنية التي ظهرت عند المنافسين، والتي تسببت أحياناً في مشاكل خصوصية وتسريبات بيانات.

تأثير التأخر على صورة آبل ومبيعات الأجهزة

يشير التقرير إلى أن بعض المستخدمين يرون تأخر آبل خسارة مبدئية في سباق تقنيات المستقبل، خاصة مع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة الهواتف الذكية والخدمات السحابية. 

بالمقابل، يرى آخرون أن آبل أقدر على تحويل التأني إلى ميزة تنافسية، إذ اعتادت تقديم تقنيات سبقتها إليها شركات أخرى ولكنها نجحت في إيصالها بشكل أكثر اتقاناً وعملية للمستخدم النهائي.

هل تتعثر المنافسة... أم تباغت آبل الجميع؟

التاريخ التقني يُظهر أن آبل غالباً لا تطرح تقنياتها إلا بعد تجارب ودراسات وتحسينات متكررة، ما يجعلها تكتسب ثقة المستخدمين في الأمان والاستمرارية.

وإذا صحت توقعات المراقبين، فإن القادم من آبل في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل نقلة ثورية، تضع معايير جديدة للمنافسة تماماً كما فعلت في مجالات الهواتف الذكية، الساعات وإكسسوارات المنزل الذكي سابقاً.

