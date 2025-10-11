جوجل تطلق Gemini Enterprise.. ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات

أعلنت شركة جوجل Google، عن خطوة جديدة لتعزيز استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، من خلال إطلاق اشتراكات جديدة تحمل اسم "Gemini"، تتيح للوكلاء أداء مهام وظيفية محددة داخل المؤسسات.



اشتراكات Gemini

- Gemini Enterprise: موجهة للشركات الكبرى، وتبدأ بسعر 30 دولارا شهريا لكل مستخدم.

- Gemini Business: تستهدف الشركات الصغيرة، بسعر 21 دولارا شهريا لكل مستخدم.



وتتيح هذه الاشتراكات للموظفين بناء وكلاء ذكيين يعتمدون على بيانات من خدمات مثل Box ومايكروسوفت وSalesforce، إلى جانب وكلاء جاهزين من جوجل في مجالات تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والتفاعل مع العملاء، بالإضافة إلى وكلاء من شركات مثل Workday.

تتضمن الاشتراكات ميزة "Model Armor" التي تقوم بفحص وحظر الطلبات والردود في المحادثات الذكية، مما يعفي المؤسسات من إعدادات الحماية المعقدة.

كما تدمج جوجل قدرات منتجها السابق "Agentspace"، الذي أعلن عنه في ديسمبر، ضمن اشتراكات Gemini، وستقوم بترقية العملاء الحاليين مجانا إلى الاشتراكات الجديدة طوال مدة عقودهم.

جاء إطلاق Gemini بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان OpenAI عن إمكانية الوصول إلى أدوات من تطبيقات خارجية عبر ChatGPT، في وقت تسعى فيه كل من جوجل ومايكروسوفت إلى ترسيخ وكلاء الذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية في بيئات العمل، دون الحاجة إلى خبرة برمجية.



وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لوحدة السحابة في جوجل، إن شركات من قطاعات متعددة مثل الاستشارات، الاتصالات، البرمجيات، الضيافة، والتصنيع بدأت بالفعل باستخدام Gemini في سيناريوهات متنوعة، مشيرا إلى شركة الرحلات البحرية "Virgin Voyages" كأحد أوائل المتبنين.



وأوضح المحلل في شركة Gartner، شيراغ ديكات، أن معظم الشركات لا تزال في مرحلة الاستكشاف أو الاختبار للوكلاء الذكيين، لكن معالجة جوجل لقضايا الأمن والحوكمة قد تساعد في تخفيف المخاوف لدى المؤسسات الكبرى.



وتعتمد الاشتراكات على نماذج Gemini من جوجل، القادرة على التعامل مع النصوص والصور والفيديوهات.

وتحرص الشركات على اختيار أنظمة لا تتأخر عن أحدث الإصدارات، مما يجعل إطلاق النسخة القادمة "Gemini 3.0" اختبارا حاسما لقدرة جوجل على الابتكار السريع.



وفي نفس اليوم، كشفت وحدة الحوسبة السحابية في Amazon عن خدمة "Quick Suite"، التي تتيح للموظفين غير التقنيين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بسهولة، مع إمكانية الاتصال بأكثر من 50 تطبيقا مختلفا.