جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس والأحذية افتراضيا

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
أعلنت شركة جوجل، عن توسيع ميزة تجربة الملابس افتراضيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشمل أستراليا وكندا واليابان، كما كشفت الشركة عن إضافة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الأحذية افتراضيا أيضا.

وتعمل هذه الميزة من خلال طلب رفع صورة للمستخدم ليتمكن من رؤية كيف ستبدو الملابس الحقيقية عليه، والآن، يمكن للمستخدمين تصور شكل الأحذية المختلفة على أقدامهم.

كيفية تجربة الأحذية افتراضيا


لتجربة زوج من الأحذية افتراضيا، يحتاج المستخدمون إلى النقر على أي منتج ضمن نتائج بحث جوجل، ثم اختيار زر "جربها" Try It On، وبعدها رفع صورة كاملة لهم، بعد ثوان قليلة، ستظهر صورة للأحذية من المنتج على نسخة رقمية من المستخدم. كما يمكن للمستخدمين حفظ الصورة أو مشاركتها مع الآخرين.

توسع الميزة بعد شهرين من إطلاقها

يأتي هذا الإعلان بعد شهرين من تقديم جوجل لميزة تجربة الملابس افتراضيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس على أجسامهم الافتراضية.

وعلى الرغم من أن جوجل كانت قد قدمت تكنولوجيا تجربة المنتجات افتراضيا سابقا، إلا أن الميزة الجديدة تركز على إظهار الملابس على نسخة رقمية من جسم المستخدم نفسه، وهو ما يميزها عن الميزات السابقة التي كانت تظهر الملابس على أجسام نماذج متنوعة.

استثمار جوجل في تجربة الملابس الافتراضية

تواصل جوجل استثماراتها في مجال تجربة الملابس الافتراضية بطرق أخرى أيضا، ففي يونيو الماضي، أطلقت الشركة تطبيقا تجريبيا يدعى "دوبل" Doppl يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصور كيف ستبدو الملابس المختلفة على المستخدم. 

وبينما تعتمد كل من ميزة تجربة الملابس والأحذية الافتراضية، وتطبيق دوبل، على نفس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتميز تطبيق "دوبل" بمساعدة المتسوقين على استكشاف أعمق لأسلوبهم الشخصي، حيث يمكنه إنشاء مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تصور أفضل لكيفية ظهور الملابس في الحياة الواقعية.

توسع التقنية في السوق

لا تقتصر هذه التكنولوجيا على جوجل فقط، إذ قدمت كل من أمازون وولمارت ميزات مشابهة لتمكين المستخدمين من تجربة المنتجات افتراضيا، ما يعكس التوجه المتزايد نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت.

