تحذير لمستخدمي جوجل كروم.. ثغرات أمنية خطيرة تهدد متصفحك

أصدر فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في الهند CERT-In، تحذيرا أمنيا موجها لمستخدمي جوجل كروم، خاصة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

يسلط التحذير الأخير الضوء على عدة ثغرات أمنية تم اكتشافها في متصفح جوجل كروم على أنظمة ويندوز و macOS و Linux.

وأفاد الفريق بأن هذه الثغرات قد تستغل من قبل المهاجمين لتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة على الأنظمة المتأثرة، وقد نصح الفريق جميع الأفراد والمنظمات التي تستخدم جوجل كروم على هذه الأنظمة بتحديث المتصفح إلى أحدث إصدار.

تحذير من CERT-In لمستخدمي جوجل كروم

التحذير الأمني الأخير، الذي يحمل الرقم CIVN-2025-0250، والذي نشره CERT-In في 8 أكتوبر، يوضح العديد من الثغرات الأمنية المكتشفة في جوجل كروم لأنظمة ويندوز و macOS و Linux.

وفقا للتحذير، قد يستغل المهاجمون هذه الثغرات عند زيارة الضحايا لمواقع ويب تم تصميمها خصيصا للإيقاع بهم.

باستخدام الثغرة الأمنية "عالية المخاطر"، يمكن للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز غير محمي، أو تفعيل حالة حرمان من الخدمة DoS، كما قد تتيح الثغرة للمهاجم الوصول إلى معلومات حساسة على الأنظمة المتأثرة.

تشمل الإصدارات المتأثرة من جوجل كروم الإصدارات التي تسبق 141.0.7390.65/.66 لأنظمة ويندوز و macOS، وإصدارات جوجل كروم التي تسبق 141.0.7390.65 لنظام Linux، والتي تتضمن الثغرات التالية CVE-2025-11211، CVE-2025-11458، وCVE-2025-11460.

دعا CERT-In جميع المستخدمين الأفراد والمنظمات إلى تحديث جوجل كروم إلى أحدث إصدار متاح لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الثغرات الأمنية.

ويجب على مستخدمي ويندوز و macOS تحديث متصفحهم إلى الإصدار 141.0.7390.65/.66، بينما يجب على مستخدمي Linux تحديثه إلى الإصدار 141.0.7390.65.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أن المتصفح مهيأ للتحديث التلقائي، لكن يمكنهم أيضا التحديث يدويا عبر النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليمنى، ثم الانتقال إلى "المساعدة" > “حول جوجل كروم”، وسيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات وتنزيل الإصدار الأحدث.

بعد تثبيت التحديث، يجب إعادة تشغيل المتصفح لتطبيق التغييرات.