قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي جوجل كروم.. ثغرات أمنية خطيرة تهدد متصفحك

جوجل كروم
جوجل كروم
شيماء عبد المنعم

أصدر فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في الهند CERT-In، تحذيرا أمنيا موجها لمستخدمي جوجل كروم، خاصة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية. 

يسلط التحذير الأخير الضوء على عدة ثغرات أمنية تم اكتشافها في متصفح جوجل كروم على أنظمة ويندوز و macOS و Linux. 

وأفاد الفريق بأن هذه الثغرات قد تستغل من قبل المهاجمين لتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة على الأنظمة المتأثرة، وقد نصح الفريق جميع الأفراد والمنظمات التي تستخدم جوجل كروم على هذه الأنظمة بتحديث المتصفح إلى أحدث إصدار.

تحذير من CERT-In لمستخدمي جوجل كروم

التحذير الأمني الأخير، الذي يحمل الرقم CIVN-2025-0250، والذي نشره CERT-In في 8 أكتوبر، يوضح العديد من الثغرات الأمنية المكتشفة في جوجل كروم لأنظمة ويندوز و macOS و Linux. 

وفقا للتحذير، قد يستغل المهاجمون هذه الثغرات عند زيارة الضحايا لمواقع ويب تم تصميمها خصيصا للإيقاع بهم.

باستخدام الثغرة الأمنية "عالية المخاطر"، يمكن للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز غير محمي، أو تفعيل حالة حرمان من الخدمة DoS، كما قد تتيح الثغرة للمهاجم الوصول إلى معلومات حساسة على الأنظمة المتأثرة.

تشمل الإصدارات المتأثرة من جوجل كروم الإصدارات التي تسبق 141.0.7390.65/.66 لأنظمة ويندوز و macOS، وإصدارات جوجل كروم التي تسبق 141.0.7390.65 لنظام Linux، والتي تتضمن الثغرات التالية CVE-2025-11211، CVE-2025-11458، وCVE-2025-11460.

دعا CERT-In جميع المستخدمين الأفراد والمنظمات إلى تحديث جوجل كروم إلى أحدث إصدار متاح لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الثغرات الأمنية. 

ويجب على مستخدمي ويندوز و macOS تحديث متصفحهم إلى الإصدار 141.0.7390.65/.66، بينما يجب على مستخدمي Linux تحديثه إلى الإصدار 141.0.7390.65.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أن المتصفح مهيأ للتحديث التلقائي، لكن يمكنهم أيضا التحديث يدويا عبر النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليمنى، ثم الانتقال إلى "المساعدة" > “حول جوجل كروم”، وسيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات وتنزيل الإصدار الأحدث. 

بعد تثبيت التحديث، يجب إعادة تشغيل المتصفح لتطبيق التغييرات.

جوجل كروم ثغرات أمنية برمجية خبيثة تحديث المتصفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من واقعة السرقة بسوهاج

نباشين آخر الزمان.. القبض على سارقي كولدير المياه وغطاء سيارة في سوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات ملتقى التعاون الزراعي الإفريقي.. صور

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يؤكد تنفيذ الحكم القضائي لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي

بالصور

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد