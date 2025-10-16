جوجل تحدث ثورة في جدولة الاجتماعات باستخدام Gemini

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية جدولة الاجتماعات لمستخدمي جيميل الذين يستخدمون تقويم جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، أطلقت جوجل ميزة جديدة باسم "ساعدني في الجدولة" المدعومة من Gemini، التي توفر أوقات الاجتماعات المثالية بناء على التوفر في التقويم، ثم تعرض هذه الأوقات للشخص الذي تقوم بإرسال البريد الإلكتروني له لترتيب موعد اجتماع.

وأشارت جوجل إلى أن هذه الميزة مخصصة للاجتماعات الفردية فقط، وليست للاجتماعات التي تضم عدة أشخاص أو الاجتماعات الجماعية.

الميزة الجديدة جزء من سلسلة من تحديثات جوجل

تأتي هذه الميزة الجديدة في وقت تعلن فيه جوجل عن عدة تحديثات جديدة في جوجل وورك سبيس، حيث تركز الشركة على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في أدوات المستخدمين اليومية.

من بين هذه التحديثات، أطلقت جوجل أداة تحرير الصور الجديدة المدعومة من الذكاء الاصطناعي Nano Banana في جوجل سلايدز، بالإضافة إلى أدوات جديدة لمشاركة المساعدين الذكاء الاصطناعي المسمى Gems مع أعضاء الفريق، وتنسيقات جديدة في NotebookLM، وتحسينات على أدوات الفيديو الذكية في جوجل فيدز، وغير ذلك.

كيفية استخدام الميزة الجديدة في جيميل

- لاستخدام خيار الجدولة الجديد، سيتعين عليك النقر على زر "ساعدني في الجدولة" الذي يظهر أسفل شاشة كتابة البريد في جيميل.

- سيعرض هذا الزر سلسلة من أوقات الاجتماعات التي تناسب جدولك الزمني.

- يمكنك النقر على زر التعديل لتغيير أو إزالة بعض الخيارات، ثم إدراجها في بريدك الإلكتروني وإرساله كما المعتاد، عندما يختار المستلم الوقت المناسب له، سيظهر دعوة الاجتماع تلقائيا في تقاويم كلا الطرفين.

الذكاء الاصطناعي في جوجل يقدم توصيات ذكية بناء على سياق البريد الإلكتروني

بينما توجد العديد من الأدوات المساعدة للجدولة واللقاءات التلقائية في السوق، مثل Calendly و Doodle و Zoom و HubSpot وغيرها، تشير جوجل إلى أن أداة "ساعدني في الجدولة" تستخدم الذكاء الاصطناعي من جمني لاقتراح مواعيد الاجتماعات بناء على سياق البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، إذا ذكر الشخص في البريد الإلكتروني أنه يريد تحديد وقت للقاء لمدة 30 دقيقة، فإن المساعد سيقترح فقط الفترات الزمنية التي تتوافق مع هذا الطلب.

تحديثات أخرى في جوجل وورك سبيس

وكانت جوجل قد أعلنت أيضا عن تحديث آخر في جوجل وورك سبيس، حيث أصبح تذكيرات جوجل كييب الآن تحفظ تلقائيا في جوجل تاسكس، مما يسهل تتبع المهام والتذكيرات بين الأدوات المختلفة.

هذه التحسينات تأتي في وقت تسعى فيه جوجل إلى تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها لتعزيز الإنتاجية وتسهيل عمليات التواصل والتنسيق بين المستخدمين.