تحول مفاجئ في تطبيق Gemini سيحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة جوجل لإجراء تغييرات جذرية على تصميم تطبيقها للذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تختبر واجهة مستخدم جديدة تركز على تحسين التجربة البصرية للمستخدمين.

وبحسب المعلومات الواردة من موقع "أندرويد أوثوريتي"، فإن التحديثات التي تم رصدها في النسخة الأخيرة من Gemini على نظام أندرويد لم تطرح بعد للجمهور.

جوجل تختبر تصميما جديدا لتطبيق Gemini يركز على الجوانب البصرية

تتضمن التغييرات تحويل واجهة التطبيق من الشكل التقليدي للمحادثات إلى واجهة تعرض تغذية قابلة للتمرير مع اقتراحات متنوعة للمهام، مصحوبة بصور لافتة للنظر.

ووفقا للتفاصيل المسربة، سيتم نقل الأزرار المختصرة مثل "إنشاء صورة" و"البحث العميق" إلى الجزء العلوي من الشاشة، تليها التغذية المقترحة.

فيما يتعلق بمحتوى الاقتراحات، تشمل الأمثلة المعروضة على واجهة التطبيق الجديدة أفكارا مثل "انقلني إلى الفضاء العميق"، "امنحني مظهرا قديما" أو “حول رسومي إلى كتاب قصص”، كما تتضمن الاقتراحات الأخرى أفكارا متعلقة بالأخبار اليومية أو التفاعل المباشر مع الذكاء الاصطناعي عبر خاصية "لايف".

ورغم أن جوجل لم تصدر بعد أي إعلان رسمي حول هذه التغييرات، فقد أفاد المتحدث باسم الشركة بأن "لا يوجد إعلان رسمي بعد".

إذا تم إطلاق هذه التعديلات للجمهور، فقد تكون خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جاذبية تطبيق "Gemini" في مواجهة منافسه الرئيسي "ChatGPT" من OpenAI، الذي لا يزال يحافظ على تصميم بسيط للغاية.

يذكر أن تطبيق "Gemini" قد شهد نموا ملحوظا في سبتمبر بفضل استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي في الصور "نانو بانانا"، حيث تصدر التطبيق قائمة أفضل التطبيقات في متجر "آب ستور" قبل أن يخسر المركز لصالح تطبيق "سورا".