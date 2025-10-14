إحباط المستخدمين .. هواتف جوجل بيكسل تثير الجدل من جديد فما القصة؟

كان من المفترض أن تُقدّم سلسلة هواتف جوجل بيكسل 10 أفضل ما أنتجته جوجل من أجهزة وبرامج حتى الآن، لكن التحديث الأخير حوّل هذا الوعد أدى إلى إحباط لكثير من المستخدمين فقد كان من المفترض أن يقوم بإصلاح مشكلةً مُستمرة في الشاشة ، تسبّب في تعطل التطبيقات على نطاق واسع، مما دفع مُستخدمي بيكسل إلى التعبير عن استيائهم عبر الإنترنت، في حين تلتزم جوجل الصمت.

هواتف بيكسل تثير الجدل

على الجانب الاخر يعد من المتوقع أن يُعالج تحديث البرنامج لشهر أكتوبر خللًا في الشاشة كان يُسبب تجمدًا أحيانًا. لكن بدلًا من ذلك، تُشير التقارير إلى أنه طرح مشكلة جديدة وهي تجمد التطبيقات أو تعطلها في غضون ثوانٍ من فتحها ويبدو أن هذه المشكلة قد تُؤثر بشكل أكبر على طرازي Pixel 10 Pro و 10 Pro XL ، رغم أن بعض مالكي الطرازات الأساسية قد تأثروا بها أيضًا.



وفقًا لنقاشات متعددة على Reddit، فإن إعادة تشغيل الهاتف لا تُجدي نفعًا، إذ يصف المستخدمون دورةً من الأعطال تجعل حتى المهام الأساسية شبه مستحيلة. بالنسبة لجهاز معروف بنظافته البرمجية واستقراره، أثار هذا الوضع ردود فعلٍ سلبيةً مفهومة.

حلول مؤقتة

على الجانب الاخر يلجأ مستخدمي هواتف Pixel إلى العديد من الحلول المؤقتة. وقد أبلغ أحد المستخدمين عن نجاحها بعد إلغاء تثبيت تحديثات أكتوبر لخدمات Google Play ومتجر Play، والتي يبدو أنها أوقفت الأعطال، إلا أن لها جانبًا سلبيًا: وتعد تلك الحلول هي كالتالي:

تسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على Google وعلى أي شخص يحاول القيام بذلك التأكد من حفظ كلمة المرور أو خيار الاسترداد على جهاز آخر أولًا.

هناك حل بديل محتمل آخر يتمثل في مسح ذاكرة التخزين المؤقت لخدمات Google Play (الإعدادات ← التطبيقات ← خدمات Google Play ← التخزين ← مسح ذاكرة التخزين المؤقت) ويعد هذا الحل ليس مضمونًا، لكن بعض المستخدمين يقولون إنه يُعيد الاستقرار جزئيًا.

على الجانب الآخر حتى الآن، لم تُصدر جوجل بيانًا أو تحديثًا لمعالجة المشكلة، تاركةً المستخدمين يقومون بحل المشكلة بأنفسهم.