خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
جوجل تسحب أحد تحديثات أندرويد 16 بسبب خلل خطير

احمد الشريف

سحبت شركة جوجل أحد تحديثات أندرويد 16 (الإصدار QPR2 Beta 3) بشكل عاجل بعد اكتشاف خلل خطير في واجهة النظام (System UI)، وذلك إثر ورود تقارير من المطورين ومستخدمي هواتف Pixel عن مشاكل تتعلق بوضع سطح المكتب الجديد "Desktop Mode".​

تفاصيل الخلل وأسبابه

التحديث كان موجّهًا أساساً لحل مشاكل اختصارات الشاشة الرئيسية وإصلاح أعطال الثيمات وبعض أعطال تثبيت تحديثات Google Play، لكنه تسبب في خلل عند تفعيل وضع سطح المكتب وهو نمط يحول الهاتف إلى جهاز كمبيوتر عند توصيله بشاشة خارجية. 

أدى ذلك إلى حدوث مشكلة إعادة التشغيل المتكررة (Bootloop)، مما يتسبب في تعطل الجهاز بالكامل وعدم وصول المستخدم حتى إلى واجهة النظام.​

نطاق المشكلة وتأثيرها

الخلل ظهر لدى عدد قليل من مستخدمي النسخة التجريبية QPR2 Beta 3، لكنه كان كافيًا لدفع جوجل إلى إيقاف نشر التحديث مباشرةً وإعادته للتحقق الفني العاجل. 

ينصح المطورون المستخدمين بإيقاف وضع سطح المكتب في إعدادات خيارات المطور قبل محاولة أي تحديث جديد لتجنب حدوث الأعطال.​

إجراءات جوجل وخطة التصحيح

أكدت الشركة أن العمل جاري بالفعل على إصدار معدل من التحديث سيصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد إصلاح الخلل وضمان استقرار واجهة النظام، مع توصية المستخدمين بعدم التسرع في تثبيت أي تحديث جديد قبل التأكد من توفر مساحة تخزين كافية وتجربة النسخة على عدد أكبر من الأجهزة.​

يؤكد هذا الانسحاب السريع التزام جوجل بأمان واستقرار النظام قبل تعميم التحديثات، ويُعد مثالًا على أهمية اختبارات النسخ التجريبية في اكتشاف الأعطال التقنية الكبيرة قبل وصولها للمستخدم النهائي. ومن المتوقع استئناف طرح التحديث قريبًا بعد معالجة الأعطال.

