جوجل تسحب أحد تحديثات أندرويد 16 بسبب خلل خطير

سحبت شركة جوجل أحد تحديثات أندرويد 16 (الإصدار QPR2 Beta 3) بشكل عاجل بعد اكتشاف خلل خطير في واجهة النظام (System UI)، وذلك إثر ورود تقارير من المطورين ومستخدمي هواتف Pixel عن مشاكل تتعلق بوضع سطح المكتب الجديد "Desktop Mode".​

تفاصيل الخلل وأسبابه

التحديث كان موجّهًا أساساً لحل مشاكل اختصارات الشاشة الرئيسية وإصلاح أعطال الثيمات وبعض أعطال تثبيت تحديثات Google Play، لكنه تسبب في خلل عند تفعيل وضع سطح المكتب وهو نمط يحول الهاتف إلى جهاز كمبيوتر عند توصيله بشاشة خارجية.

أدى ذلك إلى حدوث مشكلة إعادة التشغيل المتكررة (Bootloop)، مما يتسبب في تعطل الجهاز بالكامل وعدم وصول المستخدم حتى إلى واجهة النظام.​

نطاق المشكلة وتأثيرها

الخلل ظهر لدى عدد قليل من مستخدمي النسخة التجريبية QPR2 Beta 3، لكنه كان كافيًا لدفع جوجل إلى إيقاف نشر التحديث مباشرةً وإعادته للتحقق الفني العاجل.

ينصح المطورون المستخدمين بإيقاف وضع سطح المكتب في إعدادات خيارات المطور قبل محاولة أي تحديث جديد لتجنب حدوث الأعطال.​

إجراءات جوجل وخطة التصحيح

أكدت الشركة أن العمل جاري بالفعل على إصدار معدل من التحديث سيصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد إصلاح الخلل وضمان استقرار واجهة النظام، مع توصية المستخدمين بعدم التسرع في تثبيت أي تحديث جديد قبل التأكد من توفر مساحة تخزين كافية وتجربة النسخة على عدد أكبر من الأجهزة.​

يؤكد هذا الانسحاب السريع التزام جوجل بأمان واستقرار النظام قبل تعميم التحديثات، ويُعد مثالًا على أهمية اختبارات النسخ التجريبية في اكتشاف الأعطال التقنية الكبيرة قبل وصولها للمستخدم النهائي. ومن المتوقع استئناف طرح التحديث قريبًا بعد معالجة الأعطال.