تحديث أكتوبر يُصلح مشاكل Pixel .. ويستثني سلسلة واحدة

أطلقت جوجل تحديث الأمان الشهري لشهر أكتوبر لسلسلة هواتف Pixel، جالبًا معه إصلاحات هامة للعديد من الأخطاء التي أثرت على الأداء والاستقرار.

ومع ذلك، لاحظ موقع Phone Arena أن التحديث استثنى بشكل غامض إحدى السلاسل المتوافقة، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا الإغفال وما إذا كان يشير إلى مشكلة برمجية غير متوقعة أو نهاية وشيكة لدعم تلك السلسلة تحديداً.

جولة الإصلاحات المعتادة لسلسلة Pixel

عادةً ما تُقدم جوجل تحديثات شهرية متسقة وموثوقة لسلسلة هواتفها، وهذه المرة لم تختلف كثيرًا، حيث ركز تحديث أكتوبر على:

إصلاح الأمان: سد الثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا في نظام أندرويد لضمان حماية بيانات المستخدمين.

تحسينات الأداء: معالجة مشكلات استنزاف البطارية غير المبرر وإصلاح بعض الأخطاء المتعلقة بالاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G).

إصلاحات خاصة بالواجهة: معالجة المشاكل المرئية والأخطاء الطفيفة في واجهة المستخدم التي ظهرت بعد تحديث أندرويد الأخير.

السلسلة المنسية تُثير القلق

بالرغم من وصول التحديث إلى جميع سلاسل Pixel المتوافقة، بما في ذلك الأحدث منها، فإن تقارير المستخدمين وتحليلات المطورين أكدت أن سلسلة Pixel لم تتلقَ تحديث أكتوبر.

وقد أدى هذا الغياب إلى إثارة موجة من القلق والجدل بين مالكي هذه الهواتف.

تكهنات المستخدمين: يرى البعض أن جوجل ربما واجهت مشكلة برمجية خطيرة خاصة بهذه السلسلة بالذات، مما استدعى تأجيل طرح التحديث لإصلاحها وتجنب الأخطاء الكارثية.

بينما يخشى آخرون من أن هذا الاستثناء قد يكون مؤشراً على نية جوجل لإنهاء الدعم السريع لهذه السلسلة، رغم أنها لا تزال ضمن فترة الدعم المعلنة رسميًا.

في غياب تصريح رسمي من جوجل حول سبب هذا الاستثناء، يبقى على مالكي السلسلة المتضررة الانتظار حتى الكشف عن طبيعة المشكلة.

ويُشير Phone Arena إلى أن أي تأخير في التحديثات الأمنية قد يُعرض المستخدمين لمخاطر أمنية لا يُستهان بها.