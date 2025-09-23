قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro XL
احمد الشريف

تفاجأ بعض المستخدمين الجدد لهاتف Pixel 10 Pro XL بوجود مشاكل في جودة الصوت عند تسجيل مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي.

 لكن إذا كنت أحدهم، فالأمر هذه المرة ليس خللاً برمجيًا، بل هو نتيجة تغيير تصميمي "بسيط" ومثير للجدل من جوجل.

ببساطة، لقد كنت "تمسك الهاتف بشكل خاطئ"، على الأقل وفقًا للتصميم الجديد.

تغيير "بسيط" يفسد صوت فيديوهاتك الأفقية

قامت جوجل بتغيير تصميم هاتف Pixel 10 Pro XL بشكل طفيف مقارنة بسلفه، Pixel 9 Pro XL. فقد قامت الشركة بتبديل أماكن السماعة السفلية والميكروفون.

الهدف من هذا التغيير كان جيدًا: أصبحت السماعة الرئيسية الآن على يمين منفذ USB-C، مما يضمن عدم تغطيتها بيدك عن طريق الخطأ أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي.

لكن النتيجة غير المقصودة كانت كارثية: أصبح الميكروفون الآن على اليسار. وهذا يعني أنه من السهل جدًا تغطيته براحة يدك إذا كنت تستخدم يدك اليمنى وتمسك الهاتف في الوضع الأفقي للتسجيل، مما يؤدي إلى صوت مكتوم وضعيف في فيديوهاتك.

الحل بسيط.. ولكنه غريب

بما أننا لا نتحدث هنا عن خلل في البرنامج أو عيب في الميكروفون، بل عن قرار تصميمي، فلا تتوقع إصلاحًا من جوجل. الحل الوحيد والمتاح هو حل بديل وبسيط: قم بتدوير الهاتف 180 درجة حتى لا تغطي يدك اليمنى الميكروفون.

للأسف، قد يبدو هذا الأمر غريبًا وغير مريح إذا كنت تستخدم اليد اليمنى، ولكن هذا هو ما قررته جوجل في النهاية.

هل هي مشكلة كبيرة؟

بشكل عام، هذا التغيير الصغير وتأثيره غير المقصود ليس نهاية العالم. يمكن للناس أن يعتادوا على كل أنواع الأشياء، وربما مع الممارسة، ستبدأ في ملاحظة الأمر بشكل أقل. والشيء الأهم هو أن معظم الناس يصورون مقاطع الفيديو في الوضع الرأسي على أي حال، لأنها الأكثر شيوعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الآن.

بالطبع، كان من المثالي لو كان التصميم مثاليًا، ولكن لا وجود للكمال. لذا، سيتطلب الأمر بعض التعود، لكنه على الأقل ليس خللاً مزعجًا ومخيفًا في الشاشة يطاردك.

