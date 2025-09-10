قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
في خطوة مفاجئة.. جوجل توقف ميزة Daily Hub الذكية في هواتف Pixel 10 الجديدة وتعد بعودتها قريبا بشكل أفضل

احمد الشريف

 أعلنت شركة جوجل عن إيقافها المؤقت لميزة "Daily Hub" الجديدة والحصرية، التي ظهرت لأول مرة مع إطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 مؤخرًا.

أوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحسين وصقل" الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل إعادة طرحها للمستخدمين مرة أخرى في شكل محسّن.

ما هي ميزة "Daily Hub" الذكية؟

تعتبر "Daily Hub" ميزة ذكية وحصرية لسلسلة Pixel 10، مصممة لتوفر للمستخدمين نظرة شاملة وسريعة على يومهم بمجرد السحب يمينًا من الشاشة الرئيسية، دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات فردية.

في الصباح: تستقبلك الميزة بتحية "صباح الخير"، متبوعة بلمحة سريعة عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، ثم تعرض لك بعض الأنشطة المجدولة في يومك، بالإضافة إلى خيارات ترفيهية منسقة خصيصًا لك، بما في ذلك مقاطع من YouTube Shorts.

في المساء: تتغير التحية إلى "مساء الخير"، مع عرض حالة الطقس الحالية واقتراحات لمقاطع فيديو وبودكاست لمشاهدتها.

بفضل هذه الميزة، يمكنك تجنب فتح تطبيقات الطقس والتقويم وحتى Gmail، حيث تقوم الميزة بإبراز أنشطتك اليومية وتعرض لك بعض رسائل البريد الإلكتروني الهامة، مثل فواتيرك المستحقة، وحتى الرسائل النصية المتعلقة بأنشطتك القادمة.

لماذا قامت جوجل بسحب الميزة؟

في بيان رسمي، قالت الشركة: "لضمان أفضل تجربة ممكنة على أجهزة بكسل، قمنا بإيقاف المعاينة العامة لـ Daily Hub مؤقتًا للمستخدمين. 

تعمل فرقنا بنشاط على تحسين أدائها وصقل التجربة المخصصة. نتطلع إلى إعادة تقديم Daily Hub محسّن عندما يكون جاهزًا".

من الواضح أن جوجل تعلق آمالاً كبيرة على هذه الميزة، خاصة وأنها تتناسب تمامًا مع استراتيجيتها لمنح مستخدمي بكسل المعلومات التي يحتاجونها حتى قبل أن يعرفوا أنهم بحاجة إليها، وهي تعتبر بمثابة نسخة متطورة من أداة "At a Glance" الشهيرة.

وفي حين أن الميزة حصرية حاليًا لهواتف Pixel 10، فمن المحتمل أن تقوم جوجل بتوفيرها للطرازات الأقدم من بكسل في المستقبل، كما تفعل عادةً. 

وحتى ذلك الحين، ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر عودة هذه الأداة الذكية والمفيدة.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

أرشيفية

حبس شقيقين في النصب على المواطنين بالقاهرة

رئيس محكمة النقض

رئيس محكمة النقض يترأس الجمعية العامة للمحكمة ويثني على جهود القضاة

متهمة

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

