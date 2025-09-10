في خطوة مفاجئة.. جوجل توقف ميزة Daily Hub الذكية في هواتف Pixel 10 الجديدة وتعد بعودتها قريبا بشكل أفضل

أعلنت شركة جوجل عن إيقافها المؤقت لميزة "Daily Hub" الجديدة والحصرية، التي ظهرت لأول مرة مع إطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 مؤخرًا.

أوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحسين وصقل" الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل إعادة طرحها للمستخدمين مرة أخرى في شكل محسّن.

ما هي ميزة "Daily Hub" الذكية؟

تعتبر "Daily Hub" ميزة ذكية وحصرية لسلسلة Pixel 10، مصممة لتوفر للمستخدمين نظرة شاملة وسريعة على يومهم بمجرد السحب يمينًا من الشاشة الرئيسية، دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات فردية.

في الصباح: تستقبلك الميزة بتحية "صباح الخير"، متبوعة بلمحة سريعة عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، ثم تعرض لك بعض الأنشطة المجدولة في يومك، بالإضافة إلى خيارات ترفيهية منسقة خصيصًا لك، بما في ذلك مقاطع من YouTube Shorts.

في المساء: تتغير التحية إلى "مساء الخير"، مع عرض حالة الطقس الحالية واقتراحات لمقاطع فيديو وبودكاست لمشاهدتها.

بفضل هذه الميزة، يمكنك تجنب فتح تطبيقات الطقس والتقويم وحتى Gmail، حيث تقوم الميزة بإبراز أنشطتك اليومية وتعرض لك بعض رسائل البريد الإلكتروني الهامة، مثل فواتيرك المستحقة، وحتى الرسائل النصية المتعلقة بأنشطتك القادمة.

لماذا قامت جوجل بسحب الميزة؟

في بيان رسمي، قالت الشركة: "لضمان أفضل تجربة ممكنة على أجهزة بكسل، قمنا بإيقاف المعاينة العامة لـ Daily Hub مؤقتًا للمستخدمين.

تعمل فرقنا بنشاط على تحسين أدائها وصقل التجربة المخصصة. نتطلع إلى إعادة تقديم Daily Hub محسّن عندما يكون جاهزًا".

من الواضح أن جوجل تعلق آمالاً كبيرة على هذه الميزة، خاصة وأنها تتناسب تمامًا مع استراتيجيتها لمنح مستخدمي بكسل المعلومات التي يحتاجونها حتى قبل أن يعرفوا أنهم بحاجة إليها، وهي تعتبر بمثابة نسخة متطورة من أداة "At a Glance" الشهيرة.

وفي حين أن الميزة حصرية حاليًا لهواتف Pixel 10، فمن المحتمل أن تقوم جوجل بتوفيرها للطرازات الأقدم من بكسل في المستقبل، كما تفعل عادةً.

وحتى ذلك الحين، ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر عودة هذه الأداة الذكية والمفيدة.