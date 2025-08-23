قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
صفات المؤمنين.. كيف حدد النبي أوصافهم يوم القيامة؟
ميزة Pro Res Zoom في Pixel 10 Pro تثير الجدل وتخترع تفاصيل وهمية
حكم بمنع ترامب من حجب التمويل عن نحو 30 مدينة ومقاطعة أمريكية
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
تكنولوجيا وسيارات

ميزة Pro Res Zoom في Pixel 10 Pro تثير الجدل وتخترع تفاصيل وهمية

Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro
احمد الشريف

أثارت ميزة "Pro Res Zoom" الجديدة، التي قدمتها جوجل كسلاح سري في كاميرا هاتفها الرائد Pixel 10 Pro، جدلاً واسعًا بعد يومين فقط من إطلاق الجهاز، حيث كشفت تجارب مستخدمين أولية عن نتائج مخيبة للآمال، بل ومقلقة، وصلت إلى حد اختراع الذكاء الاصطناعي لتفاصيل وهمية في الصور.

وكانت جوجل قد روّجت للميزة الجديدة على أنها ثورة في عالم التقريب الرقمي، مدعومة بقوة شريحة Tensor G5 ونموذج تصوير توليدي، وزعمت أنها تتيح التقاط "تفاصيل مذهلة بتقريب يصل إلى 100x"، مما يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى هواتف التصوير في 2025.

الوعد الكبير في مواجهة الواقع الصادم

قام أحد المستخدمين على منصة Reddit بتجربة كاميرا هاتف Pixel 10 Pro على وحدة عرض في متجر Best Buy. وعند تصوير رف مليء بألعاب الفيديو من مسافة بعيدة باستخدام تقريب 100x، كانت النتيجة صادمة. الصورة المقربة لا تشبه الصورة الأصلية على الإطلاق، والتفاصيل بالكاد يمكن تمييزها.

لكن المشكلة الأكبر لم تكن في ضعف الجودة، بل في سلوك الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي "يخترع" تفاصيل غير موجودة

لاحظ المستخدم أن ميزة Pro Res Zoom لم تفشل في توضيح الصورة فحسب، بل قامت في بعض الحالات بـ "اختراع تفاصيل مزيفة". 

على سبيل المثال، احتوت الصورة المقربة على نصوص وكلمات لا وجود لها على الإطلاق في الصورة الأصلية، مما يطرح تساؤلات جدية حول آلية عمل النموذج التوليدي الذي تستخدمه جوجل.

ورغم أن جوجل تستخدم نموذجًا يهدف إلى إزالة التشويش والحفاظ على التفاصيل المهمة، إلا أن هذه التجربة الواقعية تحكي قصة مختلفة تمامًا، وتجعلنا نشكك في ادعاء جوجل بأن هاتفها يقدم "أعلى جودة تقريب في هاتف ذكي".

دفاع جوجل.. وتساؤلات منطقية

في دفاعها، قد تقول جوجل إن الميزة مصممة في الأساس لتصوير الحياة البرية والمناظر الطبيعية والمعالم السياحية، وهو ما قد يفسر أداءها الضعيف في تصوير رف متجر.

ولكن حتى مع هذا التبرير، يظل السؤال قائمًا: لماذا فشلت الميزة بهذا الشكل الكارثي وقامت بتزييف عناصر في الصورة بدلاً من مجرد إنتاج صورة غير واضحة؟ الأهم من ذلك، أن هذا القيد لا يفسر سبب تشويه الذكاء الاصطناعي لبعض عناصر الصورة.

رغم أن معظم المستخدمين لن يقوموا بتصوير علب الألعاب من مسافة بعيدة، إلا أن هذه النتائج تثير القلق وتفقدنا بعض الثقة في هذه التقنية الجديدة، خاصة وأن جوجل لم تشارك سوى صورة نموذجية واحدة فقط لاستعراض هذه الميزة التي وصفتها بالثورية.

Pixel 10 Pro Pixel Tensor G5

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

