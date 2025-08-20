جوجل تطلق رسميا ساعة Pixel Watch 4 بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

في حدث Made by Google، كشفت جوجل النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 4 التي تتميز بشاشة منحنية وبإمكانيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل مستقل إلى جانب تحسينات في تتبع الصحة والرياضة والقدرات الذكائية المتقدمة.

مواصفات ساعة جوجل Pixel Watch 4

تتوفر ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch 4، بحجمين 41 مم بأسعار تبدأ من 349 دولار (أي ما يعادل 16954 جنيها مصريا) للنسخة اللاسلكية و449 دولار (أي ما يعادل 21812 جنيها مصريا) للنسخة التي تدعم LTE، وحجم 45 مم بأسعار تبدأ من 399 دولار (أي ما يعادل 19383 جنيها مصريا) للنسخة اللاسلكية و499 دولار (أي ما يعادل 24241 جنيها مصريا) للنسخة التي تحتوي على LTE.

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 4 بشاشة Actua المنحنية فعليا ما يوفر مساحة عرض أكبر بنسبة 10% ومظهر بدون حواف مع تقليص الحواف بنسبة 16% كما أن شدة السطوع إلى 3000 شمعة وهي أكثر بنسبة 50% من الجيل السابق

نسخ LTE من Pixel Watch 4 تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ حيث تتصل مباشرة بخدمات الطوارئ عن طريق أقمار ثابتة لطلب المساعدة حتى في الأماكن التي لا توجد بها تغطية خلوية وتستند هذه الميزة إلى منصة Qualcomm Snapdragon W5 Gen الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.

يمكن للمستخدم تفعيل مساعد Gemini الذكي بمجرد رفع المعصم دون الحاجة للضغط على زر أو قول Hey Google ما يسمح باستخدامه أثناء حمل الأغراض أو السير مع الكلب كما أضيفت قدرات ذكية مثل الردود الذكية التي تولد ردود مخصصة للمحادثة.

وأعادت جوجل التأكيد على أن عمر البطارية أطول بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق حيث تدوم 30 ساعة في إصدار 41 مم و40 ساعة في 45 مم كما تتضمن الساعة قاعدة شحن سريع جديدة

تدعم الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 متر ولأول مرة يمكن استبدال شاشتها وبطاريتها لسهولة الصيانة.

ساعة جوجل Pixel Watch 4

من الناحية التقنية زودت جوجل ساعة Pixel Watch 4 بنظام معالجة مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو أسرع بنسبة 25% ويستهلك نصف الطاقة مقارنة بالجيل الماضي

في تتبع الصحة والرياضة أصبحت Pixel Watch 4 أكثر دقة بنسبة 18% في تصنيف مراحل النوم ويمكنها قياس الوقت في كل مرحلة إضافة إلى مستشعر حرارة الجلد لمراقبة التغيرات في الحالة الصحية كما يحتوي النظام على GPS بترددين لتتبع المسارات بدقة في البيئات المعقدة وحتى إن نسيت تفعيل تمرين فإن النظام الذكي يكتشفه تلقائيا وقد أضيفت أنشطة رياضية جديدة مثل كرة السلة.

كما أعلنت جوجل عن مدرب صحي ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدم إرشادات اللياقة والنوم على مدار الساعة بناء على بيانات الساعة ومنها أسئلة مثل هل الغطس البارد مفيد؟ أو كيف أتخلص من jet lag؟ وستكون هذه الميزة متاحة بشكل مبدئي لمستخدمي أجهزة Fitbit وPixel Watch في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

يمكن طلب ساعة جوجل Pixel Watch 4 مسبقا اعتبارا من اليوم وستتوفر في الأسواق بدءا من 9 أكتوبر