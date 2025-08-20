قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق رسميا ساعة Pixel Watch 4 بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

Pixel Watch 4
Pixel Watch 4
شيماء عبد المنعم

في حدث Made by Google، كشفت جوجل النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 4 التي تتميز بشاشة منحنية وبإمكانيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل مستقل إلى جانب تحسينات في تتبع الصحة والرياضة والقدرات الذكائية المتقدمة.

مواصفات ساعة جوجل Pixel Watch 4

تتوفر ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch 4، بحجمين 41 مم بأسعار تبدأ من 349 دولار (أي ما يعادل 16954 جنيها مصريا) للنسخة اللاسلكية و449 دولار (أي ما يعادل 21812 جنيها مصريا) للنسخة التي تدعم LTE، وحجم 45 مم بأسعار تبدأ من 399 دولار (أي ما يعادل 19383 جنيها مصريا) للنسخة اللاسلكية و499 دولار (أي ما يعادل 24241 جنيها مصريا) للنسخة التي تحتوي على LTE.

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 4 بشاشة Actua المنحنية فعليا ما يوفر مساحة عرض أكبر بنسبة 10% ومظهر بدون حواف مع تقليص الحواف بنسبة 16% كما أن شدة السطوع إلى 3000 شمعة وهي أكثر بنسبة 50% من الجيل السابق

نسخ LTE من Pixel Watch 4 تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ حيث تتصل مباشرة بخدمات الطوارئ عن طريق أقمار ثابتة لطلب المساعدة حتى في الأماكن التي لا توجد بها تغطية خلوية وتستند هذه الميزة إلى منصة Qualcomm Snapdragon W5 Gen الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء.

يمكن للمستخدم تفعيل مساعد Gemini الذكي بمجرد رفع المعصم دون الحاجة للضغط على زر أو قول Hey Google ما يسمح باستخدامه أثناء حمل الأغراض أو السير مع الكلب كما أضيفت قدرات ذكية مثل الردود الذكية التي تولد ردود مخصصة للمحادثة.

وأعادت جوجل التأكيد على أن عمر البطارية أطول بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق حيث تدوم 30 ساعة في إصدار 41 مم و40 ساعة في 45 مم كما تتضمن الساعة قاعدة شحن سريع جديدة

تدعم الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 متر ولأول مرة يمكن استبدال شاشتها وبطاريتها لسهولة الصيانة.

ساعة جوجل Pixel Watch 4

من الناحية التقنية زودت جوجل ساعة Pixel Watch 4 بنظام معالجة مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو أسرع بنسبة 25% ويستهلك نصف الطاقة مقارنة بالجيل الماضي

في تتبع الصحة والرياضة أصبحت Pixel Watch 4 أكثر دقة بنسبة 18% في تصنيف مراحل النوم ويمكنها قياس الوقت في كل مرحلة إضافة إلى مستشعر حرارة الجلد لمراقبة التغيرات في الحالة الصحية كما يحتوي النظام على GPS بترددين لتتبع المسارات بدقة في البيئات المعقدة وحتى إن نسيت تفعيل تمرين فإن النظام الذكي يكتشفه تلقائيا وقد أضيفت أنشطة رياضية جديدة مثل كرة السلة.

كما أعلنت جوجل عن مدرب صحي ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدم إرشادات اللياقة والنوم على مدار الساعة بناء على بيانات الساعة ومنها أسئلة مثل هل الغطس البارد مفيد؟ أو كيف أتخلص من jet lag؟ وستكون هذه الميزة متاحة بشكل مبدئي لمستخدمي أجهزة Fitbit وPixel Watch في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

يمكن طلب ساعة جوجل Pixel Watch 4 مسبقا اعتبارا من اليوم وستتوفر في الأسواق بدءا من 9 أكتوبر

Pixel Watch 4 جوجل Pixel Watch 4 Made by Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي خلال زيارته الحالية للإسكندرية

رئيس جامعة عين شمس

وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: بدء قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

بالصور

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد