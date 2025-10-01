قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق العامري فاروق يُوجّه رسالة بشأن ترشح شقيقه لانتخابات الأهلي
علاء إبراهيم: ياسين مرعي لا يستحق المرور بجوار سور الأهلي
مصطفى كامل يطلب الدعاء للمطرب أحمد العيسوي
«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي
دعاء للتوفيق في الدراسة.. ردّده يفتح خلايا مخك ويُسهّل عليك كل صعب
«ضي» نجاح شعبي مُذهل| محمد منير: الفن مش أرقام.. الأغنية الجادة بتعيش رغم بطء انتشارها
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
تسريب ضخم يكشف ألوان Pixel 10a وتفاصيل الكاميرا والمعالج

Pixel 10a
Pixel 10a

وسط ترقب لهاتف Google Pixel 10a، ظهرت تسريبات جديدة تُشير إلى تحول محتمل في استراتيجية جوجل للهواتف المتوسطة، لا سيما فيما يتعلق بالكاميرا والمعالج، وتوقيت الإطلاق.

أوضحت تسريبات جديدة ومفاجئة، مصدرها المُسرب المعروف "MysticLeaks" عبر تيليجرام، أن هاتف Google Pixel 10a – الجيل القادم من هواتف جوجل المتوسطة – قد يحمل تغييرات غير متوقعة، خاصة في مواصفاته الأساسية مقارنة بأسلافه.

تحول في الألوان وتوقيت الإطلاق

أشارت التسريبات إلى أن جوجل تخطط لطرح خمسة خيارات لونية لهاتف Pixel 10a، وهي حالياً قيد التطوير. 

وقد تشمل هذه الألوان: الأسود، والأزرق، والأزرق الداكن، والأحمر، والأخضر.

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن هذه الألوان قد تتطابق مع مجموعة من الخلفيات (Wallpapers) التي تم تسريبها أيضاً، وهي ذاتها تُحاكي تصميم خلفيات سلسلة هواتف Pixel 10 الرائدة.

 وتضمنت التسريبات خلفية فنية خاصة يُشاع أنها مخصصة لخيار اللون الأزرق الداكن.

فيما يتعلق بموعد الإطلاق، أشارت التسريبات إلى احتمال إطلاقه "في وقت أبكر من المتوقع"، لدرجة التكهن بقدومه "نهاية العام الجاري". 

ومع ذلك، أشار خبراء إلى أن موعد الإطلاق الأرجح، بحسب النمط المعتاد لشركة جوجل، يبقى في ربيع عام 2026.

المعالج والكاميرا: ترقيات متواضعة محتملة

أثارت التسريبات تساؤلات حول استراتيجية الترقية التي ستعتمدها جوجل في Pixel 10a، حيث أشارت إلى احتمال وجود ترقيات "صغيرة".

المعالج: أشارت الإشاعات إلى أن الهاتف قد يأتي مع شريحة "Tensor G4 مُحسّنة قليلاً" بدلاً من استخدام شريحة Tensor G5 الأحدث الخاصة بهواتف Pixel 10 الرائدة. وإذا صحت هذه الإشاعة، فستكون المرة الأولى التي تتخلى فيها جوجل عن تقليد استخدام أحدث شرائحها في سلسلة "A" المتوسطة.

الكاميرا: يُشاع بأن الهاتف قد يحتفظ بنظام الكاميرا نفسه الذي جاء به سابقه، Pixel 9a، مما يعني أن Pixel 10a قد يكون في النهاية عبارة عن "ترقية صغيرة" في مجمل المواصفات.

وفي المقابل، أشارت التقارير إلى أن Pixel 10a سيواجه منافسة قوية من هاتف iPhone 17e القادم من أبل، والذي يُتوقع أن يحتفظ بنفس لوحة شاشة OLED التي جاءت في سلفه iPhone 16e.

تساؤلات حول القيمة المضافة للهاتف

أثارت هذه التسريبات تساؤلات حول الكيفية التي ستتمكن بها جوجل من تبرير وجود Pixel 10a في السوق إذا جاء بنفس الكاميرا، ونفس الشريحة تقريباً، ونفس التصميم مقارنة بالجيل السابق، مما دفع المحللين للتكهن بأن جوجل قد تُضيف "ميزات برمجية جديدة" حصرية لتعزيز جاذبيته، أو أن التسريبات حول الأجهزة قد لا تكون دقيقة بالكامل.

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

