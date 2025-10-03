قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الودية
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها

أفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية والأمن الداخلي بقطاع غزة، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف، أثناء تدخل جوي، عناصر شرطة أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية لملاحقة عصابات إجرامية في مدينة خان يونس، أسفر عن استشهاد نحو 20 من أفراد الشرطة.

وذكر المصدر في تصريحات تلفزيونية أن قوات الأمن كانت تتعقب مجموعات متورطة في عمليات قتل راح ضحيتها مواطنون فلسطينيون، إضافة إلى حالات تمثيل بالجثث، وأن العملية الأمنية أدت إلى قتل أحد أبرز المتورطين واعتقال عدد آخر من المشبوهين.

وأكد أن عمل الأجهزة يهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون وليس استهداف عائلات بعينها، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في جرائم تهدد السلم الأهلي.

وأضاف المصدر أن التدخل الجوي الإسرائيلي جاء أثناء الملاحقة، وهو يشكّل حماية لمجموعات الانفلات الأمني، وهو مؤشر ـ بحسب قوله ـ على وجود تعاون بين بعض الميليشيات والعدو بغية إشاعة الفوضى وضرب الأمن الداخلي.

وشدد المصدر على تصميم الأجهزة الأمنية في غزة على ملاحقة كل من يهدد سلامة المواطنين وتقديمهم إلى جهات التحقيق، داعياً بعض العائلات العريقة في خان يونس إلى رفع أي غطاء عشائري عن الخارجين على القانون. 

كما حذر من أن السلطات ستتعامل بـ"الصرامة" مع كل من يساهم في زعزعة الأمن أو يتعاون مع الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر لقناة "العربية" بمقتل "أبو عبد الله حمدان"، القيادي البارز في وحدة النخبة بكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، إلى جانب أكثر من 10 عناصر آخرين من الحركة، وذلك إثر هجوم إسرائيلي استهدف خان يونس.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عندما حاصرت حماس نازحين من عائلة المجايدة، حيث شارك في المواجهات ما يزيد على 50 عنصراً من القسام واستمرت المواجهات نحو ساعة ونصف، وأسفرت عن مقتل 7 أفراد من العائلة.

