الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الحكمة من قول الصحابي: «فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله»؟ عالم أزهري يجيب

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
محمد صبري عبد الرحيم

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول معنى قول الصحابي رافع بن خديج رضي الله عنه في حديثه: "فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله"، موضحًا أن الصحابي عامل البعير معاملة الصيد الوحشي بعدما انفلت وصار غير مستانس، فرماه بسهم ليوقفه قبل أن يهرب.

أدب نبوي عظيم

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، أن الصحابي لم ينسب الحبس للسهم ولا للجرح، وإنما قال: "فحبسه الله"، وهذا أدب نبوي عظيم؛ إذ تعلم الصحابة أن الشريعة تقتضي الأخذ بالأسباب، بينما الحقيقة أن النتائج كلها بيد الله تعالى وحده.

 النصر من الله

وأشار إلى أن النبي ﷺ كان يأخذ بجميع الأسباب في مواجهة أعدائه، من تجهيز الجيوش وحفر الخندق ووضع الخطط، ثم بعد النصر يقول: "الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده"، ليدل الأمة أن النصر من الله حقيقةً لا من تدبير البشر.

ولفت إلى أن هذا الفهم الدقيق هو من تربية النبي ﷺ للصحابة، حيث يجمع المؤمن بين الحكمة في استعمال الأسباب، ومشاهدة الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل، كما نقول: مرضتُ فأخذتُ الدواء فشفاني الله، ولا نقول: شفاني الدواء.

حكم الرقية

أكد الدكتور يسري جبر، أن حديث النبي ﷺ في جواز الرقية يبيّن أن الكلام الطيب له أثر حقيقي على شفاء الإنسان، موضحًا أن الرقية الشرعية تكون بقراءة القرآن أو الدعاء ووضع اليد على موضع الألم والدعاء بالشفاء.

وأفاد بأن الكلمة تغيّر حال الإنسان، فهناك كلام يغضب ويثير الحزن، وكلام يبعث على الفرح والنشاط، وآخر يملأ النفس طمأنينة وسكينة، ولذلك كانت الرقية علاجًا مشروعًا يعتمد على قوة الكلمة وتأثيرها.

وأشار إلى أن الإيمان نفسه يبدأ بكلمة، فبكلمتي الشهادتين ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ومن حال أهل النار إلى حال أهل الجنة، وهذا أكبر دليل على أن للكلام أثرًا جوهريًا في حياة الإنسان.

وذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله بكلمة "كن فيكون"، وهو ما يؤكد أن الكلمة قوة مؤثرة في عالم الإنسان والكون، ومن ينكر أثر الكلمة لم يتأمل حقيقة تكوين الإنسان، الذي يجمع بين الجسد المادي والروح التي من عالم الأمر.

الرقية الشرعية

وبيّن أن الرقية الشرعية تجمع بين شفاء الروح والجسد، فالروح تتأثر بالكلام الطيب كما يتأثر الجسد بالأدوية المحسوسة، وهذا يلحظه كل إنسان حين يذكر الله فيطمئن قلبه، أو يقرأ القرآن فينشرح صدره.



 

فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله يسري جبر الصحابي حبسه الله

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

متهم

القصة الكاملة لسيدة تتهم زوجها بالتعدي على طفلها في كفر شبين بالقليوبية

محافظ سوهاج

سوهاج ترفع حالة الاستعداد تحسبًا لارتفاع منسوب النيل.. وتحركات ميدانية لمتابعة الموقف

جانب من الاعلان

مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص لدعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

