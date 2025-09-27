في تغيير جذري لسياستها.. جوجل تتيح ميزة تسجيل المكالمات "الأصلية" على هواتف بكسل

بدأت شركة جوجل في تغيير جذري لسياستها التي استمرت لسنوات، حيث قامت بالسماح بتسجيل المكالمات الهاتفية بشكل أصلي على هواتف "بكسل" (Pixel)، وهي ميزة كانت ترفضها الشركة في السابق بشكل قاطع.

يأتي هذا التغيير بعد أن قامت جوجل بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها، لتعلن أن الميزة أصبحت متاحة، ولكن بشروط وقيود صارمة، أهمها أن تكون متواجدًا في بلد أو منطقة تدعم تسجيل المكالمات.

الشروط والقيود.. الميزة ليست متاحة للجميع

لتتمكن من استخدام الميزة، يجب على المستخدمين استيفاء المتطلبات التالية:

الجهاز والنظام: يجب أن يكون لديك هاتف Pixel 6 أو أحدث، يعمل بنظام أندرويد 14 أو أحدث.

التطبيق: يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق "هاتف من Google".

الشرط الأهم (الموقع الجغرافي): يجب أن تكون في بلد أو منطقة تدعم فيها القوانين تسجيل المكالمات.

فالميزة، رغم أنها ستكون متاحة على نطاق واسع، إلا أنها لن تتوفر في جميع البلدان.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدمين ضبط هواتفهم لتسجيل المكالمات دائمًا من الأرقام غير المعروفة، أو من جهات اتصال محددة، أو تسجيل مكالمة فردية.

وتضمن جوجل إشعارًا قانونيًا، حيث يتم إبلاغ المشاركين في المكالمة بأنها قيد التسجيل قبل بدء التسجيل.

يتم تخزين التسجيلات محليًا على الجهاز ويمكن ضبطها ليتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

أين ظهرت الميزة حتى الآن؟

حتى الآن، يبدو أن الطرح بطيء جدًا ومحدود. فقد ظهرت الميزة بشكل واضح في الهند على بعض هواتف Pixel 8 Pro التي تعمل بنسخة تجريبية من تطبيق الهاتف. كما وردت تقارير عن ظهورها على عدد قليل من الأجهزة في كندا والولايات المتحدة.

وهذا يؤكد أن التوفر يعتمد بشكل كبير على الخوادم والموقع الجغرافي، وليس فقط على امتلاك الإصدار الصحيح من التطبيق.

تحذير قانوني مهم

قبل استخدام هذه الميزة، من الضروري أن تكون على دراية بالقوانين المحلية في بلدك. فبعض القوانين تتطلب موافقة جميع أطراف المكالمة على التسجيل.

وتقوم ميزة جوجل بإعلام الطرف الآخر، لكن المسؤولية القانونية النهائية تقع عليك.

إذا وجدت الميزة على هاتفك، يمكنك مراجعة صفحة دعم جوجل لمعرفة الإرشادات التفصيلية حول كيفية استخدامها بشكل صحيح.