قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية
فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في تغيير جذري لسياستها.. جوجل تتيح ميزة تسجيل المكالمات "الأصلية" على هواتف بكسل

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في تغيير جذري لسياستها التي استمرت لسنوات، حيث قامت بالسماح بتسجيل المكالمات الهاتفية بشكل أصلي على هواتف "بكسل" (Pixel)، وهي ميزة كانت ترفضها الشركة في السابق بشكل قاطع.

يأتي هذا التغيير بعد أن قامت جوجل بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها، لتعلن أن الميزة أصبحت متاحة، ولكن بشروط وقيود صارمة، أهمها أن تكون متواجدًا في بلد أو منطقة تدعم تسجيل المكالمات.

الشروط والقيود.. الميزة ليست متاحة للجميع

لتتمكن من استخدام الميزة، يجب على المستخدمين استيفاء المتطلبات التالية:

الجهاز والنظام: يجب أن يكون لديك هاتف Pixel 6 أو أحدث، يعمل بنظام أندرويد 14 أو أحدث.

التطبيق: يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق "هاتف من Google".

الشرط الأهم (الموقع الجغرافي): يجب أن تكون في بلد أو منطقة تدعم فيها القوانين تسجيل المكالمات. 

فالميزة، رغم أنها ستكون متاحة على نطاق واسع، إلا أنها لن تتوفر في جميع البلدان.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدمين ضبط هواتفهم لتسجيل المكالمات دائمًا من الأرقام غير المعروفة، أو من جهات اتصال محددة، أو تسجيل مكالمة فردية. 

وتضمن جوجل إشعارًا قانونيًا، حيث يتم إبلاغ المشاركين في المكالمة بأنها قيد التسجيل قبل بدء التسجيل.

يتم تخزين التسجيلات محليًا على الجهاز ويمكن ضبطها ليتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

أين ظهرت الميزة حتى الآن؟

حتى الآن، يبدو أن الطرح بطيء جدًا ومحدود. فقد ظهرت الميزة بشكل واضح في الهند على بعض هواتف Pixel 8 Pro التي تعمل بنسخة تجريبية من تطبيق الهاتف. كما وردت تقارير عن ظهورها على عدد قليل من الأجهزة في كندا والولايات المتحدة.

وهذا يؤكد أن التوفر يعتمد بشكل كبير على الخوادم والموقع الجغرافي، وليس فقط على امتلاك الإصدار الصحيح من التطبيق.

 

تحذير قانوني مهم

قبل استخدام هذه الميزة، من الضروري أن تكون على دراية بالقوانين المحلية في بلدك. فبعض القوانين تتطلب موافقة جميع أطراف المكالمة على التسجيل.

 وتقوم ميزة جوجل بإعلام الطرف الآخر، لكن المسؤولية القانونية النهائية تقع عليك.

إذا وجدت الميزة على هاتفك، يمكنك مراجعة صفحة دعم جوجل لمعرفة الإرشادات التفصيلية حول كيفية استخدامها بشكل صحيح.

Pixel جوجل هاتف Pixel 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

أيمن أبو العلا

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نجح فى تعديل مدة الحبس الاحتياطى

الدكتور محمد عبدالدايم

الأزهر الشريف: حب الرسول ينعكس على السلوك والمعاملات في حياتنا اليومية

نقيب الأشراف

نقيب الأشرف: المولد النبوي دعوة لتجسيد أخلاق الرسول قولًا وعملًا

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد