في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

أطلقت شركة جوجل برنامجًا جديدًا ومبتكرًا يهدف إلى مكافأة مطوري الألعاب الذين ينشئون تجارب عالية الجودة وأكثر ملاءمة للاعبين على نظام أندرويد. تهدف هذه المبادرة، التي تحمل اسم "Google Play Games Level Up"، إلى "تنظيف" متجر "بلاي" من خلال الترويج للألعاب التي تقدم ميزات حديثة مثل الحفظ السحابي واللعب عبر الأجهزة والإنجازات الهادفة.

ما هو برنامج "Level Up" وكيف يعمل؟

إذا شعرت يومًا أن متجر "جوجل بلاي" يشبه "الغرب المتوحش" بالنسبة للألعاب، فأنت لست وحدك. ولإصلاح هذا الوضع، أعلنت جوجل عن نظام جديد مصمم لتحفيز المطورين على بناء ألعاب أفضل من خلال منحهم أدوات ترويجية قوية ورؤية أفضل في المتجر.

وللحصول على هذه المزايا، يحتاج المطورون إلى تلبية بعض الإرشادات الأساسية لتجربة المستخدم.

معايير الجودة الجديدة.. تجربة لعب تحترم وقتك

تريد جوجل أن تكون الألعاب أكثر حداثة واحترامًا لوقت اللاعبين واستثمارهم. وإليكم ملخص لما تطالب به:

استمرارية اللعب: يتعلق الأمر بالقدرة على استئناف اللعب على أي جهاز دون أن تفقد ثانية واحدة من تقدمك. وهذا يعني حفظًا سحابيًا سلسًا وتسجيل دخول سهل، حتى تتمكن من التبديل من هاتفك إلى جهازك اللوحي أو الكمبيوتر ومواصلة اللعب.

مكافأة رحلات اللاعبين: تريد جوجل من المطورين إنشاء إنجازات ذات معنى تتجاوز مجرد إشعارات "الارتقاء بالمستوى". وهذا يعني مكافأة اللاعبين على كل شيء بدءًا من إنجازات التقدم الرئيسية وحتى اكتشاف الأسرار الخفية.

اللعب عبر الأجهزة: يشجع هذا المبدأ المطورين على منح اللاعبين حرية اللعب بالطريقة التي يريدونها. وهذا يعني إضافة دعم مناسب لوحدات التحكم ولوحات المفاتيح والفئران، وإتاحة ألعابهم على "ألعاب جوجل بلاي للكمبيوتر الشخصي".

نهج "الجزرة" من جوجل في مواجهة "العصا" من آبل

لسنوات، كان يُنظر إلى متجر تطبيقات آبل على أنه المساحة الأكثر تنظيمًا وفخامة للألعاب المحمولة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إرشاداته الأكثر صرامة ("العصا") وخدمة Apple Arcade. في المقابل، عانى متجر "بلاي" في كثير من الأحيان من سمعة سيئة بسبب إغراقه بالألعاب منخفضة الجودة والمليئة بالإعلانات.

يبدو أن برنامج "Level Up" هو رد جوجل على هذه المشكلة، ولكن بنهج "جوجل" المميز.

فبدلاً من بناء جدار عالٍ مثل آبل، تقدم جوجل "جزرة". إنها لا تجبر المطورين على فعل أي شيء، لكنها تجعل مكافآت إنشاء تجربة ألعاب رائعة وعصرية جيدة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.

من وجهة نظري، هذه فكرة رائعة وشيء كان متجر "بلاي" في أمس الحاجة إليه. تحفظي الحقيقي الوحيد هو الجدول الزمني، حيث إن أول موعد نهائي رئيسي ليس قبل يوليو 2026، وهو ما يبدو وكأنه دهر من الآن. ومع ذلك، فهي خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح.