جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail لتتبع المشتريات

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تبويب جديد في خدمة البريد الإلكتروني Gmail تحت اسم المشتريات Purchases، يتيح للمستخدمين عرضا سريعا لجميع الطرود والشحنات القادمة، مع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد المتعلقة بالمشتريات السابقة أيضا في مكان واحد.



وأوضحت جوجل أن Gmail سيستمر في إظهار الطرود المتوقع وصولها خلال 24 ساعة أعلى صندوق الوارد، بينما يوفر التبويب الجديد واجهة موحدة تضم جميع المعلومات الخاصة بالطلبات والشحنات.

Gmail يحصل على تبويبا جديدا لتتبع المشتريات والشحنات

يعد هذا التحديث امتدادا لميزة تتبع الشحنات التي أطلقتها جوجل عام 2022، والتي تتيح متابعة حالة الطرود مباشرة من البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مواقع شركات الشحن.



وأكدت جوجل أن الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص خلال موسم العطلات، إذ تشير توقعات PwC لعام 2025 إلى أن 39% من الإنفاق على الهدايا سيتم خلال الأيام الخمسة ما بين عيد الشكر و"الاثنين الإلكتروني"، ويساعد التبويب الجديد المستخدمين على متابعة جميع هذه الطلبيات بكفاءة أكبر.



بدأت الميزة في الوصول بالفعل لمستخدمي جيميل حول العالم على الويب وتطبيق الهواتف للأشخاص الذين يملكون حسابات جوجل شخصية.



كما أعلنت جوجل عن تحديث جديد لفئة الترويجات في Gmail، حيث أصبح بإمكان المستخدمين فرز الرسائل وفقا لـ الأكثر صلة، مما يسهل الوصول إلى أحدث العروض من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم Gmail بتنبيه المستخدمين بشأن العروض القادمة والخصومات المحدودة الوقت، ومن المقرر طرح هذا التحديث خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي الهواتف الذكية.



ويأتي الإعلان الجديد بعد طرح Gmail مؤخرا ميزة أخرى لإدارة الاشتراكات، تتيح للمستخدمين استعراض جميع رسائل الاشتراك في مكان واحد مع إمكانية إلغاء الاشتراك بسهولة من القوائم غير المرغوب فيها.