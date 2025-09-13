قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق تبويبا جديدا في Gmail لتتبع المشتريات

Gmail
Gmail
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تبويب جديد في خدمة البريد الإلكتروني Gmail تحت اسم المشتريات Purchases، يتيح للمستخدمين عرضا سريعا لجميع الطرود والشحنات القادمة، مع إمكانية الوصول إلى رسائل البريد المتعلقة بالمشتريات السابقة أيضا في مكان واحد.

وأوضحت جوجل أن Gmail سيستمر في إظهار الطرود المتوقع وصولها خلال 24 ساعة أعلى صندوق الوارد، بينما يوفر التبويب الجديد واجهة موحدة تضم جميع المعلومات الخاصة بالطلبات والشحنات.

Gmail يحصل على تبويبا جديدا لتتبع المشتريات والشحنات

يعد هذا التحديث امتدادا لميزة تتبع الشحنات التي أطلقتها جوجل عام 2022، والتي تتيح متابعة حالة الطرود مباشرة من البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مواقع شركات الشحن.

وأكدت جوجل أن الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص خلال موسم العطلات، إذ تشير توقعات PwC لعام 2025 إلى أن 39% من الإنفاق على الهدايا سيتم خلال الأيام الخمسة ما بين عيد الشكر و"الاثنين الإلكتروني"، ويساعد التبويب الجديد المستخدمين على متابعة جميع هذه الطلبيات بكفاءة أكبر.

بدأت الميزة في الوصول بالفعل لمستخدمي جيميل حول العالم على الويب وتطبيق الهواتف للأشخاص الذين يملكون حسابات جوجل شخصية.

كما أعلنت جوجل عن تحديث جديد لفئة الترويجات في Gmail، حيث أصبح بإمكان المستخدمين فرز الرسائل وفقا لـ الأكثر صلة، مما يسهل الوصول إلى أحدث العروض من العلامات التجارية المفضلة لديهم. 

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم Gmail بتنبيه المستخدمين بشأن العروض القادمة والخصومات المحدودة الوقت، ومن المقرر طرح هذا التحديث خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي الهواتف الذكية.

ويأتي الإعلان الجديد بعد طرح Gmail مؤخرا ميزة أخرى لإدارة الاشتراكات، تتيح للمستخدمين استعراض جميع رسائل الاشتراك في مكان واحد مع إمكانية إلغاء الاشتراك بسهولة من القوائم غير المرغوب فيها.

جوجل Gmail تبويب جديد رسائل المشتريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ترشيحاتنا

أحد المتوفيين

مصرع شابين وإصابة 4 آخرين في تصادم على طريق كفر شكر

أرشيفية

تجديد حبس قواد و7 فتيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

أرشيفية

اليوم.. محاكمة 9متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي بقضية شبكة العملة

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد