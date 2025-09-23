بعد أن أزالته من الشاشة الرئيسية.. جوجل تعيد الدوران الأفقي المزعج لتطبيق الهاتف فقط

أثار تحديث حديث لتطبيق "هاتف جوجل" (Phone by Google) حالة من الإزعاج والارتباك بين المستخدمين، وذلك بسبب ميزة تجبر شاشة التطبيق على الدوران إلى الوضع الأفقي (Landscape) أثناء إجراء واستقبال المكالمات، وهي ميزة كانت جوجل قد ألغتها بنفسها من الشاشة الرئيسية لنظام أندرويد قبل سنوات.

اشتكى العديد من المستخدمين على منصات مثل "Reddit" من أن هذا الدوران الإجباري غير مرغوب فيه ويجعل إنهاء المكالمات أمرًا صعبًا ومربكًا.

دوران إجباري يربك المستخدمين

لخص أحد المستخدمين المشكلة قائلاً: "كيف يمكنني إيقاف هذا؟ لم يكن هناك وضع أفقي لتطبيق الهاتف من قبل، لكنه الآن يفعله. لا أريد إيقاف الدوران التلقائي في النظام بأكمله، لكن التطبيق أصبح مؤخرًا يدور من تلقاء نفسه، وهو أمر مزعج أثناء المكالمة".

وتابع موضحًا المشكلة العملية: "عندما أرفع الهاتف لأتحدث، فإنه يجبر نفسه على الوضع الأفقي، وعندما أنزل الهاتف لإنهاء المكالمة، يكون زر إنهاء المكالمة على الجانب، وليس في مكانه المعتاد أسفل الهاتف".

مفارقة غريبة.. عودة ميزة ألغتها جوجل سابقًا

تكمن المفارقة في أن مستخدمي هواتف بكسل كانوا في السابق قادرين على تفعيل خيار يسمح للشاشة الرئيسية ودرج التطبيقات بالدوران إلى الوضع الأفقي. لكن جوجل بدأت في إزالة هذا الخيار في أندرويد 10، وبحلول أندرويد 12، كان الخيار قد اختفى تمامًا من لانشر بكسل الافتراضي، على ما يبدو استجابة لتفضيلات المستخدمين.

والآن، يبدو أن جوجل أعادت هذه الميزة بشكل إجباري ولكن فقط داخل تطبيق الهاتف، مما أثار استياء أولئك الذين لا يريدونها.

الحل بسيط: مجرد خيار للإيقاف

من وجهة نظري، لا ينبغي على جوجل إلغاء الميزة بالكامل، فالبعض قد يجدها مفيدة. الحل الأبسط هو إضافة خيار "تبديل" (toggle) داخل إعدادات تطبيق الهاتف نفسه، يمنح المستخدم حرية تمكين أو تعطيل الوضع الأفقي للتطبيق دون التأثير على بقية النظام.

ويبقى على جوجل أن تستمع إلى آراء مستخدميها وأن تقدم هذا الخيار البسيط الذي من شأنه أن يحل المشكلة ويرضي جميع الأطراف.