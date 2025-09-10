قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشرى سارة.. جوجل تطلق ميزة «الكاميرات المُتصلة» لهواتف Pixel 6a و7 و8

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في اتباع عادتها السنوية المحبوبة، حيث تقوم بإتاحة الميزات الحصرية التي تطلقها مع أحدث هواتفها، للطرازات الأقدم بعد فترة من الزمن. وهذه المرة، جاء الدور على ميزة "الكاميرات المتصلة" (Connected Cameras)، التي كانت حصرية لسلسلة Pixel 9 العام الماضي.

ظهرت تقارير من مستخدمين على منصة "Reddit" تفيد بأن خيار تفعيل الميزة بدأ بالظهور في إعدادات هواتفهم من سلاسل Pixel 8 و Pixel 7 وحتى Pixel 6a، في مفاجأة سارة لهؤلاء المستخدمين.

ما هي ميزة "الكاميرات المتصلة"؟

تسمح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين بتحويل كاميرا متوافقة، مثل كاميرا هاتف بكسل آخر أو كاميرا GoPro، إلى بث عن بعد يتم دمجه مع الكاميرا الرئيسية في هاتفك. وهذا يتيح لك عرض زوايا متعددة في نفس الوقت أثناء البث المباشر على منصات مثل TikTok أو Instagram أو YouTube، أو أثناء تسجيل مقطع فيديو.

وقد نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة من هاتف Pixel 8 تظهر إشعار تفعيل الميزة، مع ظهور تطبيق يوتيوب باعتباره التطبيق الوحيد المتوافق معها حاليًا.

ميزة لا يتحدث عنها الكثيرون

تشتهر جوجل بهذه السياسة التي تكافئ بها ولاء مستخدميها، وهي تعتبر إحدى المزايا التي لا يتم الحديث عنها كثيرًا عند امتلاك هاتف بكسل. فبدلاً من إجبار المستخدمين على الترقية للحصول على أحدث الميزات البرمجية، تقوم جوجل غالبًا بإتاحتها للطرازات الأقدم.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن قامت جوجل بنفس الشيء مع ميزات شهيرة مثل:

Call Screen: ميزة الرد على المكالمات عبر مساعد جوجل.

Astrophotography Mode و Night Sight: أوضاع التصوير الفلكي والليلي.

Recorder app: تطبيق التسجيل مع تحويل الصوت إلى نص.

Live Caption: ميزة الترجمة الفورية.

وهذا الأمر يمثل نصيحة قيمة للمشترين. فإذا أعجبتك ميزة برمجية جديدة في أحدث هاتف بكسل، فقد يكون من الحكمة التحلي بالصبر والانتظار قليلاً، فهناك فرصة كبيرة أن تصل هذه الميزة إلى هاتفك القديم مجانًا.

جوجل Pixel 9 Pixel 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

المكتبة المتنقلة بالاقصر

فيها حاجة حلوة.. المكتبة المتنقلة تضيء قرية العضايمة بإسنا بالثقافة والمعرفة

صورة موضوعية

«عصائر وتورت وكنافة».. مهرجان المانجو ينطلق في الغردقة بمشاركة 15 شيفًا

د أشرف مريد

تعيين د.أشرف مريد عميدًا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

بالصور

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد