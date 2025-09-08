قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
في مشكلة "محبطة" يطالب الملايين بحلها.. لماذا تقودك خرائط جوجل أحيانًا إلى مطاعم ومتاجر مغلقة؟

احمد الشريف

أثار مستخدمون غاضبون على منصات مثل "Reddit" قضية مزعجة ومحبطة في تطبيق "خرائط جوجل" (Google Maps)، حيث يشتكي الكثيرون من أن التطبيق يقودهم أحيانًا إلى وجهات مثل المطاعم والمتاجر ليكتشفوا أنها مغلقة، خاصة عند إضافة محطة توقف أثناء القيادة.

ورغم أن "خرائط جوجل" يعتبر تطبيقًا لا غنى عنه للملايين، إلا أن هذه المشكلة الصغيرة تتسبب في إهدار حقيقي للوقت والجهد، ويطالب المستخدمون الآن جوجل بإصلاحها.

مفارقة زر "مفتوح الآن"

تكمن المشكلة في مفارقة غريبة. فعندما تبحث عن مكان بشكل عادي (مثل "مطعم قريب مني")، يوفر لك التطبيق فلترًا مفيدًا باسم "مفتوح الآن" (Open now)، والذي يعرض لك الأماكن المفتوحة فقط في تلك اللحظة.

لكن الكارثة تحدث عندما تكون بالفعل في منتصف رحلة وتقود سيارتك، وتقرر إضافة محطة توقف جديدة (مثل مقهى أو متجر).

 في هذه الحالة، يختفي فلتر "مفتوح الآن" تمامًا، ويعرض لك التطبيق جميع الأماكن القريبة، سواء كانت مفتوحة أم مغلقة.

وتخيل السيناريو التالي: أنت تقود سيارتك، وتشعر بالحاجة لشرب القهوة، فتضيف اسم مقهى تعرفه إلى مسارك. 

وبعد دقائق من القيادة، تصل لتجد المكان مظلمًا وأبوابه مغلقة، وتكتشف أنه أغلق قبل ساعة من بحثك عنه.

الحل بسيط.. واقترحه المستخدمون

رغم أن بطاقة المعلومات الخاصة بكل مكان تظهر عادةً ساعات العمل، إلا أنه من السهل التغاضي عنها أثناء القيادة والتركيز على الطريق.

وقد قدم أحد مستخدمي "Reddit" حلاً بسيطًا ومنطقيًا للغاية، حيث قال: "أتفهم وجود فلتر "مفتوح الآن" في البحث العادي، لكن إذا كنت أقود بالفعل وأستخدم أداة البحث على طول الطريق، فأنا دائمًا بحاجة إلى أن تكون هذه النتائج "مفتوحة الآن". ما فائدة إظهار مطعم مغلق؟ أعتقد أن البحث أثناء القيادة يجب أن يكون افتراضيًا على خيار "مفتوح الآن"".

وإلى أن تستجيب جوجل لهذا الاقتراح المنطقي، النصيحة الحالية هي أن تتأكد دائمًا من التحقق من ساعات العمل يدويًا لأي محطة توقف تضيفها أثناء رحلتك، حتى لا تزيد من مسافة قيادتك بلا فائدة.

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

