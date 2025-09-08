لتسهيل تعديل صورك.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا كليًا لمحرر الصور في تطبيق "صور جوجل" على أندرويد

بدأت شركة جوجل في طرح تصميم جديد كليًا لمحرر الصور المدمج في تطبيق "صور جوجل" (Google Photos) على نظام أندرويد، يهدف إلى جعل عملية التعديل أسهل وأكثر سلاسة وبديهية للمستخدمين.

عند فتح أي صورة والضغط على خيار "تعديل"، ستظهر لك الآن واجهة دائرية (Carousel) في الأسفل تضم ستة خيارات رئيسية، وكل خيار يفتح مجموعة مختلفة من أدوات التحرير.

واجهة جديدة.. وصول أسهل للأدوات

تنظم الواجهة الجديدة أدوات التحرير تحت ست فئات رئيسية واضحة:

تلقائي (Auto): لتحسينات سريعة بضغطة زر.

إجراءات (Actions): وتضم أدوات قوية مثل الاقتصاص، والممحاة السحرية (Magic Eraser)، وتحريك العناصر، وطمس الخلفية.

ترميز (Markup): لإضافة كتابة يدوية أو نصوص على الصورة.

فلاتر (Filters): لتطبيق تأثيرات لونية جاهزة وفلاتر للسماء.

إضاءة (Lighting): للتحكم الدقيق في السطوع والتباين والظلال والإضاءة.

لون (Color): للتحكم في تشبع الألوان ودرجة حرارتها ولون البشرة.

تعديل ذكي بالذكاء الاصطناعي.. فقط حدد ما تريد

التغيير الأكثر إثارة هو الطريقة الجديدة للتعديل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك الآن ببساطة النقر أو التمرير أو رسم دائرة حول الجزء الذي تريد تعديله في الصورة. بعد ذلك، ستظهر قائمة منبثقة تقترح عليك أدوات التحرير المناسبة لهذا العنصر.

على سبيل المثال، عند رسم دائرة حول سنجاب في إحدى الصور، ظهرت خيارات مثل "مسح" السنجاب، أو "نقل" السنجاب إلى مكان آخر في الصورة، أو خيار الذكاء الاصطناعي "إعادة تصور" (Reimagine). وعند اختيار الأخير، تمكن المحرر من أن يطلب من الذكاء الاصطناعي أن يجعل السنجاب يمسك بقبعة بيسبول، وهو ما تم تنفيذه بنجاح.

كيفية الحصول على التحديث الجديد

بدأ طرح هذه الميزة الجديدة مع الإصدار رقم 7.44 من تطبيق "صور جوجل"، لكنها تعتمد على تحديث من جانب الخادم (Server-side). هذا يعني أنه حتى لو كان لديك الإصدار الصحيح، فقد لا ترى التصميم الجديد حتى تقوم جوجل بتفعيله لحسابك.

إذا لم يصلك التحديث بعد، يمكنك محاولة إغلاق التطبيق بالقوة (Force stop) من إعدادات الهاتف، فقد يساعد ذلك في ظهور التصميم الجديد.