من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لتسهيل تعديل صورك.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا كليًا لمحرر الصور في تطبيق "صور جوجل" على أندرويد

احمد الشريف

 بدأت شركة جوجل في طرح تصميم جديد كليًا لمحرر الصور المدمج في تطبيق "صور جوجل" (Google Photos) على نظام أندرويد، يهدف إلى جعل عملية التعديل أسهل وأكثر سلاسة وبديهية للمستخدمين.

عند فتح أي صورة والضغط على خيار "تعديل"، ستظهر لك الآن واجهة دائرية (Carousel) في الأسفل تضم ستة خيارات رئيسية، وكل خيار يفتح مجموعة مختلفة من أدوات التحرير.

واجهة جديدة.. وصول أسهل للأدوات

تنظم الواجهة الجديدة أدوات التحرير تحت ست فئات رئيسية واضحة:

تلقائي (Auto): لتحسينات سريعة بضغطة زر.

إجراءات (Actions): وتضم أدوات قوية مثل الاقتصاص، والممحاة السحرية (Magic Eraser)، وتحريك العناصر، وطمس الخلفية.

ترميز (Markup): لإضافة كتابة يدوية أو نصوص على الصورة.

فلاتر (Filters): لتطبيق تأثيرات لونية جاهزة وفلاتر للسماء.

إضاءة (Lighting): للتحكم الدقيق في السطوع والتباين والظلال والإضاءة.

لون (Color): للتحكم في تشبع الألوان ودرجة حرارتها ولون البشرة.

تعديل ذكي بالذكاء الاصطناعي.. فقط حدد ما تريد

التغيير الأكثر إثارة هو الطريقة الجديدة للتعديل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك الآن ببساطة النقر أو التمرير أو رسم دائرة حول الجزء الذي تريد تعديله في الصورة. بعد ذلك، ستظهر قائمة منبثقة تقترح عليك أدوات التحرير المناسبة لهذا العنصر.

على سبيل المثال، عند رسم دائرة حول سنجاب في إحدى الصور، ظهرت خيارات مثل "مسح" السنجاب، أو "نقل" السنجاب إلى مكان آخر في الصورة، أو خيار الذكاء الاصطناعي "إعادة تصور" (Reimagine). وعند اختيار الأخير، تمكن المحرر من أن يطلب من الذكاء الاصطناعي أن يجعل السنجاب يمسك بقبعة بيسبول، وهو ما تم تنفيذه بنجاح.

كيفية الحصول على التحديث الجديد

بدأ طرح هذه الميزة الجديدة مع الإصدار رقم 7.44 من تطبيق "صور جوجل"، لكنها تعتمد على تحديث من جانب الخادم (Server-side). هذا يعني أنه حتى لو كان لديك الإصدار الصحيح، فقد لا ترى التصميم الجديد حتى تقوم جوجل بتفعيله لحسابك.

إذا لم يصلك التحديث بعد، يمكنك محاولة إغلاق التطبيق بالقوة (Force stop) من إعدادات الهاتف، فقد يساعد ذلك في ظهور التصميم الجديد.

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

