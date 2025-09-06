لحل مشكلة مزعجة.. جوجل تطلق ميزة "الترجمة مع التمرير" الجديدة في "دائرة البحث"

أعلنت شركة جوجل اليوم عن تحديث مهم وعملي لميزة "دائرة البحث" (Circle to Search) الشهيرة في نظام أندرويد، يهدف إلى حل إحدى المشاكل المزعجة التي واجهت المستخدمين عند ترجمة المحتوى الطويل.

أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الكلمات والنصوص بشكل مستمر أثناء تمرير الشاشة لأسفل، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تشغيل عملية الترجمة مع كل جزء جديد من الصفحة.

وداعًا لإعادة تشغيل الترجمة مع كل تمريرة

تعتبر الترجمة إحدى أكثر الوظائف استخدامًا في ميزة "دائرة البحث"، لكنها كانت تعاني من مشكلة كبيرة عند التعامل مع الصفحات الطويلة مثل المقالات أو قوائم الطعام.

ففي كل مرة يقوم فيها المستخدم بالتمرير لأسفل لعرض محتوى جديد، كان عليه إعادة تفعيل الميزة من البداية، وهي عملية مزعجة.

الآن، قدمت جوجل حلاً بسيطًا وذكيًا، فبمجرد تفعيل "دائرة البحث" والضغط على أيقونة الترجمة، سيظهر خيار جديد باسم "الترجمة مع التمرير" (scroll and translate).

عند الضغط عليه، ستستمر الترجمة في العمل تلقائيًا أثناء تمريرك للصفحة لأسفل، بل وستبقى نشطة حتى أثناء تنقلك بين التطبيقات.

متى وكيف ستحصل على الميزة؟

أعلنت جوجل أن التحديث سيبدأ في الوصول إلى أجهزة أندرويد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى أنه سيبدأ مع هواتف سامسونج جالاكسي المختارة أولاً، قبل أن يتوسع ليشمل بقية الأجهزة مثل هواتف بكسل.

يُذكر أن ميزة "دائرة البحث" تم إطلاقها لأول مرة في يناير 2024، وحصلت مؤخرًا على تحسينات أخرى مثل ميزة التعرف على الأغاني، والقدرة على ترجمة صفحة كاملة دفعة واحدة عبر النقر المزدوج على أيقونة الترجمة.