إطلاقات نارية مرتقبة.. 7 هواتف أندرويد رائدة قادمة قريبا

مع دخول شهر سبتمبر، المعروف في الأوساط التقنية باسم “Techtember”، تشهد صناعة التكنولوجيا نشاطا متزايدا في الإعلانات والإطلاقات، فقد أعلنت آبل رسميا عن موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر، بينما تستعد شركتا كوالكوم وميدياتيك للكشف عن معالجاتهما الرائدة خلال نفس الشهر.

وعادة ما يدفع هذا التوقيت شركات الهواتف الصينية إلى سباق محموم للإعلان عن أجهزتها الجديدة، في محاولة لأن تكون الأولى التي تعتمد الشرائح الحديثة وتقدم أحدث التقنيات للمستخدمين.

ويشاع أن شاومي ستكون في الصدارة باستخدام Snapdragon 8 Elite 2، تليها ريلمي، شركة هونر، ووان بلس، وiQOO وأخيرا أوبو، إليك نظرة على أبرز الهواتف الرائدة القادمة من الصين والمتوقع إطلاقها قبل نهاية العام:

أبرز الهواتف القادمة من العلامات الصينية

1. سلسلة Xiaomi 16:

من المتوقع أن تأتي هواتف Xiaomi 16 و16 Pro لأول مرة مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، كجزء من التقليد الطويل للعلامة في إطلاق أحدث شرائح كوالكوم.

سيضم هاتف Xiaomi 16 Pro شاشة OLED LTPO مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2K، مع حواف ضيقة جدا وتقنية حماية للعين، الكاميرات الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل بقيادة مستشعر SmartSens 590، وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، البطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 100 وات.

يأتي هاتف Xiaomi 16 القياسي بشاشة OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 2K، وبطارية 7000 مللي أمبير مع نفس إعداد الكاميرات، يعمل كلا الهاتفين بنظام HyperOS 3.0 المبني على Android 16، ولا يستبعد أن تتحقق نسخة Pro Max أو mini إلى جانب الهاتفين، أما Xiaomi 16 Ultra، فمن المتوقع أن يصدر في النصف الأول من عام 2026.

هاتف Xiaomi 16

2. سلسلة Oppo Find X9:

من المقرر أن تصدر هواتف أوبو Find X9 وFind X9 Pro في أواخر 2025، كأولى الهواتف التي تعتمد على معالج ميدياتك Dimensity 9500 مع واجهة ColorOS 16 المبنية على أندرويد 16.

يأتي الإصدار العادي بشاشة OLED LTPO مسطحة 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، تشمل إعداد الكاميرات مستشعر رئيسي Sony LYT‑808 بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل وتليفوتو 50 ميجابكسل بزووم 3x، وتقنية Hasselblad وLumo.

سيحتوي الهاتف على البطارية 7025 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 80 وات ولاسلكي 50 وات، بينما يوفر هاتف Find X9 Pro بطارية أكبر 7500 مللي أمبير، شاشة OLED 6.78 بوصة بدقة 1.5K.



تشمل الكاميرات الخلفية مستشعر تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HP5، وعدسة رئيسية 50 ميجابكسل و50 ميجابكسل عريضة، تشمل الميزات الجديدة مستشعر IR blasterوتقنية NFC وشبكة Wi‑Fi 7، مقاومة IP68/69، زر جانبي قابل للتخصيص، وحتى دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات.



أوبو Find X9 Pro

3. سلسلة Vivo X300:

من المتوقع أن تطلق في أكتوبر المقبل، وتدعم معالج Dimensity 9500، بشاشات بقياس 6.3 بوصة للهاتف العادي و6.8 بوصة لطراز Pro، يتميز الهاتفان بطبقة Zeiss على الكاميرات لتحسين جودة الصورة.



تتراوح البطاريات بين 6375 أو 6500 مللي أمبير، ويعملان بواجهة OriginOS 6 المبنية على Android 16، وقد ظهر الهاتف في اختبارات Geekbench بتقييمات تصل إلى 2352 و7129 نقطة في اختبارات النواة الواحدة والمتعددة، رغم أن المعالج لم يعمل بكامل قوته.

Vivo X300

4. سلسلة Honor Magic 8:

المعلومات لا تزال محدودة، لكن من المتوقع أن تأتي هواتف Magic 8 وMagic 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite 2،

يرجح أن يأتي Magic 8 بشاشة 6.6 بوصة، بينما يحصل Magic 8 Pro على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة.



ومن المتوقع أن تحتوي التشكيلة على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحن سلكي 90 وات، مع دعم للشحن اللاسلكي وأجهزة استشعار بصمة بالموجات فوق الصوتية.

5. هاتف OnePlus 15:

يحمل شاشة OLED LTPO بقياس 6.78 بوصة من تصنيع BOE بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وصف بأنه مصمم خصيصا لتشغيل الألعاب بمعدل 165 إطارا في الثانية، وهو الأول من نوعه من وان بلس.

مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وبطارية حوالي 7000 مللي أمبير، مع شحن سلكي 100 وات ولاسلكي 50 وات، من المتوقع أن يأتي بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تشمل عدسات عريضة، فائق العرض، وتليفوتو.



هاتف OnePlus 15

6. سلسلة iQOO 15:

تم ترويج هذه الهواتف بالفعل كهواتف ألعاب، مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، إلى جانب معالج ألعاب خاص ووحدة عرض مستقلة لتحسين الأداء، وسيحتوي على شاشة AMOLED LTPO بقياس 6.85 بوصة بدقة 2K ومستشعر بصمة فوق صوتي.

وسيحتوي على كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل مع تليفوتو 3x، وبطارية 7000 مللي أمبير تدعم شحن سريع 100 وات، النسخة Ultra القادمة العام المقبل قد تضيف مروحة تبريد، أزرار مخصصة، مزايا للألعاب.

iQOO 15

7. سلسلة Realme GT 8:

من المقرر إطلاقهما في أكتوبر، سيحمل هاتف Realme GT 8 Pro شاشة OLED بقياس 6.85 بوصة بدقة 2K، بينما يأتي طراز Realme GT 8 العادي بشاشة 6.6 بوصة.

كلا الهاتفين مزودان بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، أبرز ما في الطراز Pro هو كاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى هيكل معدني، مكبرات صوت مزدوجة، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وستحتوى السلسلة علة بطاريات بسعة 7000 مللي أمبير، وواجهة Realme UI 7 مبنية على Android 16.