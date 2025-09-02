قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سامسونج تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 16 لهاتف Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 6
احمد الشريف

بدأ مستخدمو هاتف سامسونج الرائد القابل للطي، Galaxy Z Fold 6، في استقبال النسخ التجريبية الأولى من تحديث أندرويد 16 وواجهة سامسونج الجديدة One UI 8. 

يأتي هذا التحديث محملاً بمجموعة واسعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تركز بشكل كبير على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام الفريدة للشاشات القابلة للطي.

ووفقًا للمعلومات الصادرة من سامسونج وتقارير المواقع التقنية المتخصصة، فإن البرنامج التجريبي (Beta Program) متوفر بالفعل في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والهند، مما يمهد الطريق للإصدار الرسمي المستقر المتوقع وصوله في خريف عام 2025، بعد فترة وجيزة من إطلاقه لسلسلة هواتف Galaxy S25.

أبرز الميزات الجديدة في تحديث One UI 8 

1. تعميق تكامل الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) يُعد الذكاء الاصطناعي هو حجر الزاوية في التحديث الجديد. سيحصل مستخدمو Fold 6 على قدرات محسّنة من مساعد جوجل Gemini، مع تكامل أعمق داخل النظام. 

سيوفر الذكاء الاصطناعي اقتراحات استباقية ومخصصة بناءً على سياق استخدامك للجهاز، بالإضافة إلى أدوات تحرير صور أكثر قوة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. تحسينات لواجهة الشاشة القابلة للطي: صُممت واجهة One UI 8 خصيصًا للاستفادة القصوى من الشاشة الكبيرة لهاتف Fold 6. تشمل التحسينات:

سحب وإفلات متقدم: أصبح نقل المحتوى بين التطبيقات أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

نوافذ منبثقة ذكية: سهولة أكبر في تحريك وتغيير حجم النوافذ المنبثقة للتطبيقات لتناسب احتياجات المهام المتعددة.

خيارات تقسيم شاشة جديدة: تشير التسريبات إلى اختبار سامسونج لخيارات تقسيم جديدة للشاشة، مثل تقسيم بنسبة 90:10، مما يوفر مرونة أكبر في تعدد المهام.

3. ترقيات لنظام أندرويد 16 الأساسي: يستفيد التحديث من الميزات الأصلية في نظام أندرويد 16، مما يعزز من أداء وقوة ميزات سامسونج الحصرية:

وضع سطح المكتب المكتبي (DeX): أصبح الآن مبنيًا على وضع سطح المكتب الأصلي في أندرويد 16، مما يُتوقع أن يجعله أكثر استقرارًا وموثوقية.

المجلد الآمن (Secure Folder): تم دمجه بشكل أعمق مع ميزة "المساحة الخاصة" (Private Space) الجديدة في أندرويد، ليوفر حماية وأمانًا أفضل للبيانات الحساسة.

4. تحسينات على الكاميرا والتطبيقات: سيحصل تطبيق الكاميرا على ميزة تسجيل الفيديو بصيغة Log في وضع الفيديو الاحترافي (Pro video mode)، مما يمنح المحترفين مرونة أكبر في تعديل الألوان في مرحلة ما بعد الإنتاج. 

كما شهدت تطبيقات سامسونج الأساسية مثل "ملفاتي" و "الاستوديو" تحسينات طفيفة في التصميم لتصبح أكثر تنظيمًا وسهولة في الاستخدام.

موعد الإصدار الرسمي: مع إطلاق النسخة التجريبية الثانية بالفعل في بعض المناطق، يسير تطوير التحديث بخطى ثابتة.

 من المتوقع أن تُصدر سامسونج النسخة النهائية والمستقرة من تحديث أندرويد 16 و One UI 8 لهاتف Galaxy Z Fold 6 بعد فترة قصيرة من إطلاقه لسلسلة Galaxy S25، أي خلال خريف عام 2025. يُنصح المستخدمون بالتحقق من تطبيق Samsung Members للتسجيل في البرنامج التجريبي إذا كان متاحًا في منطقتهم.

سامسونج أندرويد 16 Galaxy Z Fold 6

