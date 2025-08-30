تسريب يكشف السر الأكبر: هكذا سيعمل هاتف سامسونج Galaxy TriFold

كشف تسريب جديد ومثير عن إجابة السؤال الذي طال انتظاره حول هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثي الشاشات وهي كيف سيتم طيه؟ فبينما كنا نتساءل عما إذا كان سيتبع تصميم هواوي Mate XT الذي يأخذ شكل حرف Z، يبدو أن سامسونج قررت أن تلعبها بأمان وتختار المتانة أولاً.

جاء التسريب، الذي نشره حساب @TechHighest على منصة "X"، على شكل رسوم متحركة يُعتقد أنها مأخوذة من نسخة برمجية قادمة. وتُظهر هذه الرسوم أن الهاتف، الذي يُطلق عليه بشكل غير رسمي "Galaxy TriFold"، سيتم طيه إلى الداخل مثل الرسالة.

آلية طي "G-Fold".. الأمان أولاً

توضح الرسوم المتحركة أن اللوحة اليسرى من الشاشة تُطوى فوق اللوحة الوسطى، ثم تُطوى كلتاهما معًا فوق اللوحة اليمنى، في آلية يمكن وصفها بـ "G-Fold".

وهذه الفكرة ليست جديدة تمامًا، فقد عرض قسم الشاشات في سامسونج (Samsung Display) نسخة جديدة من نموذج "Flex G" في مؤتمر MWC 2025 في وقت سابق من هذا العام، والذي يُعتقد أن هذا الهاتف الثلاثي الطي يعتمد عليه.

لماذا هذا مهم؟ سامسونج في مواجهة هواوي

تكمن أهمية هذه الآلية في حماية الشاشة. فمن خلال طي الشاشة المرنة الضخمة بالكامل إلى الداخل، تقوم سامسونج بحمايتها من أهوال الحياة اليومية - المفاتيح، العملات المعدنية، وكل ما يمكن أن يخدشها في جيبك.

وهذا النهج مختلف تمامًا عن استراتيجية هواوي. فتصميم "Z-fold" الخاص بها ذكي لأنه يستخدم شاشة واحدة لكل شيء، لكن عيبه الأكبر هو أن ثلث هذه الشاشة القابلة للطي الحساسة يبقى دائمًا متجهًا للخارج ومعرضًا للعالم. وهذه وصفة شبه مؤكدة للخدوش، وموقف مقلق لجهاز باهظ الثمن.

من وجهة نظري، يبدو أن سامسونج تتخذ الخيار الذكي، وإن كان أقل أناقة بقليل. إنها تعطي الأولوية للمتانة على حساب التصميم السلس ذي الشاشة الواحدة. والمقايضة هنا هي أن الهاتف سيحتاج إلى شاشة خارجية منفصلة تمامًا لاستخدامه عند إغلاقه، مما قد يزيد من سماكة الجهاز وتعقيده.

ومع ذلك، يُظهر هذا القرار أن سامسونج قد تعلمت الكثير حول ما يجعل الهاتف القابل للطي عمليًا للمستخدمين العاديين، وليس مجرد استعراض تقني للمتحمسين.