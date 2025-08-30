قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط
فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب
يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قمة جديدة بالدوري .. الأهلي وبيراميدز في مواجهة نارية الليلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف السر الأكبر: هكذا سيعمل هاتف سامسونج Galaxy TriFold

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشف تسريب جديد ومثير عن إجابة السؤال الذي طال انتظاره حول هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثي الشاشات وهي كيف سيتم طيه؟ فبينما كنا نتساءل عما إذا كان سيتبع تصميم هواوي Mate XT الذي يأخذ شكل حرف Z، يبدو أن سامسونج قررت أن تلعبها بأمان وتختار المتانة أولاً.

جاء التسريب، الذي نشره حساب @TechHighest على منصة "X"، على شكل رسوم متحركة يُعتقد أنها مأخوذة من نسخة برمجية قادمة. وتُظهر هذه الرسوم أن الهاتف، الذي يُطلق عليه بشكل غير رسمي "Galaxy TriFold"، سيتم طيه إلى الداخل مثل الرسالة.

آلية طي "G-Fold".. الأمان أولاً

توضح الرسوم المتحركة أن اللوحة اليسرى من الشاشة تُطوى فوق اللوحة الوسطى، ثم تُطوى كلتاهما معًا فوق اللوحة اليمنى، في آلية يمكن وصفها بـ "G-Fold".

وهذه الفكرة ليست جديدة تمامًا، فقد عرض قسم الشاشات في سامسونج (Samsung Display) نسخة جديدة من نموذج "Flex G" في مؤتمر MWC 2025 في وقت سابق من هذا العام، والذي يُعتقد أن هذا الهاتف الثلاثي الطي يعتمد عليه.

لماذا هذا مهم؟ سامسونج في مواجهة هواوي

تكمن أهمية هذه الآلية في حماية الشاشة. فمن خلال طي الشاشة المرنة الضخمة بالكامل إلى الداخل، تقوم سامسونج بحمايتها من أهوال الحياة اليومية - المفاتيح، العملات المعدنية، وكل ما يمكن أن يخدشها في جيبك.

وهذا النهج مختلف تمامًا عن استراتيجية هواوي. فتصميم "Z-fold" الخاص بها ذكي لأنه يستخدم شاشة واحدة لكل شيء، لكن عيبه الأكبر هو أن ثلث هذه الشاشة القابلة للطي الحساسة يبقى دائمًا متجهًا للخارج ومعرضًا للعالم. وهذه وصفة شبه مؤكدة للخدوش، وموقف مقلق لجهاز باهظ الثمن.

من وجهة نظري، يبدو أن سامسونج تتخذ الخيار الذكي، وإن كان أقل أناقة بقليل. إنها تعطي الأولوية للمتانة على حساب التصميم السلس ذي الشاشة الواحدة. والمقايضة هنا هي أن الهاتف سيحتاج إلى شاشة خارجية منفصلة تمامًا لاستخدامه عند إغلاقه، مما قد يزيد من سماكة الجهاز وتعقيده.

ومع ذلك، يُظهر هذا القرار أن سامسونج قد تعلمت الكثير حول ما يجعل الهاتف القابل للطي عمليًا للمستخدمين العاديين، وليس مجرد استعراض تقني للمتحمسين.

سامسونج هاتف سامسونج هواوي mate xt

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ميلوني

فضيحة تضرب إيطاليا.. ميلوني غاضبة بعد نشر صور لها على موقع إباحي

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

ترشيحاتنا

معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

حملات على الأعلاف

حملات مكثفة.. الزراعة تضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

بالصور

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

الشلل النصفي
الشلل النصفي
الشلل النصفي

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد