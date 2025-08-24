مع اقتراب موعد الكشف الرسمي.. تسريبات تكشف عن أسعار سلسلة Galaxy Tab S11 التي ستنافس بها سامسونج أجهزة آيباد برو

كشف تسريب جديد عن الأسعار المحتملة في السوق الأمريكي لسلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة القادمة من سامسونج، Galaxy Tab S11 و Galaxy Tab S11 Ultra، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي المتوقع في أوائل سبتمبر.

وأشار التسريب، الذي شاركه موقع "Ytechb"، إلى أن سعر النسخة الأساسية من جهاز Galaxy Tab S11 سيبدأ من 860 دولارًا، بينما سيبدأ سعر طراز Galaxy Tab S11 Ultra الفاخر من 1200 دولار.

الأسعار المسربة في السوق الأمريكي

توضح القائمة المسربة أسعار نسخ الواي فاي فقط على النحو التالي:

Galaxy Tab S11 (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) - 860 دولارًا

Galaxy Tab S11 Ultra (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) - 1200 دولار

Galaxy Tab S11 Ultra (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) - 1400 دولار

Galaxy Tab S11 Ultra (16 جيجابايت + 1 تيرابايت) - 1700 دولار

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل النسخ المزودة باتصال خلوي (5G)، والتي ستكون بكل تأكيد أغلى ثمنًا.

لا مفاجآت كبيرة.. ولكن قيمة أفضل

لا تمثل هذه الأسعار صدمة كبيرة، فسعر إطلاق Galaxy Tab S10 Ultra العام الماضي كان يبدأ أيضًا من 1200 دولار. لكن سامسونج تقدم هذا العام قيمة أفضل بكثير، حيث قامت بمضاعفة سعة التخزين الأساسية في الطراز الأقل سعرًا من 128 جيجابايت إلى 256 جيجابايت بنفس السعر الابتدائي.

وبهذه الأسعار، تضع سامسونج نفسها في موقع قوي لمنافسة آبل في سوق الأجهزة اللوحية الفاخرة. فجهاز Galaxy Tab S11 بسعره البالغ 860 دولارًا سيكون أرخص من أرخص نسخة من iPad Pro 11 (M4)، والتي تبدأ من 999 دولارًا لنفس سعة التخزين (256 جيجابايت).

موعد الإطلاق المحتمل

رغم عدم وجود تأكيد رسمي، تشير الشائعات إلى أن الإعلان عن السلسلة الجديدة سيتم قريبًا جدًا. ومن المرجح أن يتم الكشف عنها خلال فعاليات معرض IFA التجاري في ألمانيا في أوائل سبتمبر المقبل، وهو ما يتوافق مع توقيت إطلاق طرازات العام الماضي.