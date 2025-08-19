قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بصمة سامسونج الفنية الجديدة.. صورك ستحكي قصة احترافية... ولكن بشرط

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

لأعوام، كانت العلامة المائية في هواتف سامسونج جالاكسي مجرد توقيع باهت في زاوية الصورة؛ اسم الهاتف وتاريخ التقاط الصورة، لا أكثر. كانت بصمة عملية، لكنها تفتقر إلى الروح. 

لكن يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي قرر أن كاميراته لم تعد مجرد أداة لتوثيق اللحظات، بل أصبحت ريشة فنان تحتاج إلى توقيع يليق بها.

مع التحديث المنتظر لواجهة One UI 8، تستعد سامسونج لإطلاق ثورة صغيرة في عالم التصوير الفوتوغرافي بهواتفها، ثورة لا تتعلق بالعدسات أو المستشعرات، بل باللمسة النهائية التي تروي قصة كل لقطة.

الإطار الذي يغير كل شيء

وداعًا للتوقيع الممل، ومرحبًا بالأسلوب الفني. تعمل سامسونج على تقديم نمطين جديدين للعلامات المائية، مستلهمة بوضوح من منافسيها في الشرق مثل "Oppo" و"Xiaomi" الذين أتقنوا هذه اللعبة. لكن سامسونج تضيف لمستها الخاصة.

بدلاً من مجرد نص في الأسفل، ستُحاط صورك بإطار أبيض أنيق، أشبه ببطاقة بريدية من عالم التصوير الاحترافي. وفي هذا الإطار، لن تجد اسم الهاتف فقط، بل ستجد بصمة المصور الحقيقية وهو معلومات الكاميرا الكاملة. 

ستعرض سرعة الغالق (Shutter Speed)، حساسية الضوء (ISO)، وفتحة العدسة (Aperture) بفخر، وكأن كل صورة هي شهادة على مهارتك.

 ولإضافة المزيد من الأناقة، سيكون هناك تصميم مختلف للصور الطولية وآخر للصور العرضية.

لكن هناك ما هو أكثر. هذه العلامة المائية الجديدة لا تأتي بمفردها، بل تأتي مصحوبة بفلتر ألوان جديد يُدعى "Vivid". 

بمجرد تفعيله، لا تحصل فقط على التوقيع الفني، بل تصبح ألوان صورتك أكثر إشراقًا وحيوية، وكأنها خضعت لتعديل احترافي سريع.

القيد غير المتوقع

وهنا تضع سامسونج شرطها الصغير. هذه التحفة الفنية الجديدة، هذا الإطار الأنيق والمعلومات الاحترافية، لن تكون متاحة في وضع الكاميرا العادي. لقد قررت الشركة ربطها حصريًا بفلتر "Vivid".

 بمعنى آخر، إذا أردت العلامة المائية الجديدة، يجب عليك قبول الألوان الأكثر حيوية التي يفرضها الفلتر.

شخصيًا، أتمنى أن تعيد سامسونج النظر في هذا القرار. أعتقد أن عدد المستخدمين الذين يرغبون في التحكم الكامل في ألوان صورهم مع إضافة بصمة فنية يفوق بكثير عدد من يريدون الاثنين معًا دائمًا. فصل الميزتين سيمنح المصورين حرية أكبر للإبداع.

لمن ستكون هذه الميزة؟

من المتوقع أن تظهر هذه الإضافة الفنية لأول مرة مع إطلاق السلسلة الرائدة القادمة Galaxy S25 وهاتف Galaxy Z Fold 7. أما عن وصولها لبقية الأجهزة، فلا توجد معلومات مؤكدة بعد، لكن الأمل معقود على تحديث One UI 8.5 في العام القادم ليشمل المزيد من هواتف جالاكسي.

سامسونج جالاكسي سامسونج جالاكسي واجهة One UI 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

أرشيفية

توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد