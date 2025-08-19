بصمة سامسونج الفنية الجديدة.. صورك ستحكي قصة احترافية... ولكن بشرط

لأعوام، كانت العلامة المائية في هواتف سامسونج جالاكسي مجرد توقيع باهت في زاوية الصورة؛ اسم الهاتف وتاريخ التقاط الصورة، لا أكثر. كانت بصمة عملية، لكنها تفتقر إلى الروح.

لكن يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي قرر أن كاميراته لم تعد مجرد أداة لتوثيق اللحظات، بل أصبحت ريشة فنان تحتاج إلى توقيع يليق بها.

مع التحديث المنتظر لواجهة One UI 8، تستعد سامسونج لإطلاق ثورة صغيرة في عالم التصوير الفوتوغرافي بهواتفها، ثورة لا تتعلق بالعدسات أو المستشعرات، بل باللمسة النهائية التي تروي قصة كل لقطة.

الإطار الذي يغير كل شيء

وداعًا للتوقيع الممل، ومرحبًا بالأسلوب الفني. تعمل سامسونج على تقديم نمطين جديدين للعلامات المائية، مستلهمة بوضوح من منافسيها في الشرق مثل "Oppo" و"Xiaomi" الذين أتقنوا هذه اللعبة. لكن سامسونج تضيف لمستها الخاصة.

بدلاً من مجرد نص في الأسفل، ستُحاط صورك بإطار أبيض أنيق، أشبه ببطاقة بريدية من عالم التصوير الاحترافي. وفي هذا الإطار، لن تجد اسم الهاتف فقط، بل ستجد بصمة المصور الحقيقية وهو معلومات الكاميرا الكاملة.

ستعرض سرعة الغالق (Shutter Speed)، حساسية الضوء (ISO)، وفتحة العدسة (Aperture) بفخر، وكأن كل صورة هي شهادة على مهارتك.

ولإضافة المزيد من الأناقة، سيكون هناك تصميم مختلف للصور الطولية وآخر للصور العرضية.

لكن هناك ما هو أكثر. هذه العلامة المائية الجديدة لا تأتي بمفردها، بل تأتي مصحوبة بفلتر ألوان جديد يُدعى "Vivid".

بمجرد تفعيله، لا تحصل فقط على التوقيع الفني، بل تصبح ألوان صورتك أكثر إشراقًا وحيوية، وكأنها خضعت لتعديل احترافي سريع.

القيد غير المتوقع

وهنا تضع سامسونج شرطها الصغير. هذه التحفة الفنية الجديدة، هذا الإطار الأنيق والمعلومات الاحترافية، لن تكون متاحة في وضع الكاميرا العادي. لقد قررت الشركة ربطها حصريًا بفلتر "Vivid".

بمعنى آخر، إذا أردت العلامة المائية الجديدة، يجب عليك قبول الألوان الأكثر حيوية التي يفرضها الفلتر.

شخصيًا، أتمنى أن تعيد سامسونج النظر في هذا القرار. أعتقد أن عدد المستخدمين الذين يرغبون في التحكم الكامل في ألوان صورهم مع إضافة بصمة فنية يفوق بكثير عدد من يريدون الاثنين معًا دائمًا. فصل الميزتين سيمنح المصورين حرية أكبر للإبداع.

لمن ستكون هذه الميزة؟

من المتوقع أن تظهر هذه الإضافة الفنية لأول مرة مع إطلاق السلسلة الرائدة القادمة Galaxy S25 وهاتف Galaxy Z Fold 7. أما عن وصولها لبقية الأجهزة، فلا توجد معلومات مؤكدة بعد، لكن الأمل معقود على تحديث One UI 8.5 في العام القادم ليشمل المزيد من هواتف جالاكسي.