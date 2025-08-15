قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطور عدسات معدنية مبتكرة لتقليل حجم كاميرات الهواتف الذكية وأجهزة الواقع الممتد

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت دراسة حديثة بعنوان "Compact eye camera with two-third wavelength phase-delay metalens" عن نهج جديد لتطوير عدسات معدنية فائقة الصغر مخصصة لكاميرات العين. 

أُنجز البحث بالتعاون بين شركة سامسونج للإلكترونيات وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH)، ونُشر في مجلة Nature Communications.

فريق سامسونج شارك في جميع مراحل المشروع من وضع الفكرة إلى التنفيذ والاختبار، بهدف استعراض إمكانات تقنيات الفوتونيات المتقدمة وابتكار حلول جديدة تمنح منتجات الشركة ميزة تنافسية في السوق.

حل لمشكلة “بروز الكاميرا”

أحد أبرز نتائج البحث هو إمكانية جعل أجهزة الواقع الممتد (XR) أخف وزنًا وأقل سماكة، إضافة إلى تقليل ارتفاع وحدات كاميرات الهواتف الذكية، ما يسهم في معالجة مشكلة "بروز الكاميرا" المعروفة.

تعد العدسات المعدنية أو Metalenses هي عدسات فائقة النحافة تتحكم في الضوء عبر بنى نانوية مسطحة بدلًا من الزجاج المنحني التقليدي، مما يجعلها أصغر حجمًا وأخف وزنًا. حتى الآن، كان تصنيع هذه العدسات يتطلب تأخير الضوء بمقدار طول موجي كامل، وهو ما يستلزم إنشاء ملايين البنى النانوية الطويلة والرقيقة، وهي عملية صعبة الإنتاج وعرضة للتلف.

تقنية ثورية لتقليل التكلفة وزيادة المتانة

النهج الجديد في البحث يعتمد على تأخير الضوء بمقدار ثلثي الطول الموجي فقط، وهو تعديل بسيط يحافظ على جودة التركيز الضوئي، لكنه يسمح بجعل البنى النانوية أقصر وأكثر متانة. هذه الخطوة تجعل عملية الإنتاج أسهل وأقل عرضة للعيوب وأقل تكلفة.

كاميرا عين فائقة النحافة للواقع الممتد

لاختبار التقنية، صمم الفريق كاميرا عين بالأشعة تحت الحمراء مخصصة لأجهزة XR، تم تقليل سماكتها بنسبة 20% مقارنة بالإصدارات التقليدية، من 2.0 ملم إلى 1.6 ملم، مع الحفاظ على دقة تتبع حركة البؤبؤ والتعرف على القزحية ضمن زاوية رؤية واسعة تبلغ 120 درجة.

سامسونج كاميرات دراسة حديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

3 غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

ترامب وبوتين

7 ساعات متواصلة.. كم تستغرق مباحثات ترامب وبوتين في قمة ألاسكا؟

ترامب

ترامب يتحدث مع رئيس بيلا روسيا قبل لقاء بوتين في ألاسكا

بالصور

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فوائد مذهلة لإستخدام اللبان الذكر.. يعالج الالتهابات ويقوي المناعة

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد