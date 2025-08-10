قائمة أجهزة «سامسونج» التي تحصل على تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2025

عادةً ما تكون سامسونج من أوائل شركات أندرويد التي تُصدر أحدث تصحيح أمني، وتحديث أغسطس 2025 الأمني ليس استثناءً.

وقد بدأت بالفعل بطرحه على العديد من أجهزة جالاكسي، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيًا ليشمل المزيد من هواتف جالاكسي والأجهزة اللوحية خلال الأيام والأسابيع القادمة.

ميزات جديدة

لا تُضيف التحديثات الأمنية الشهرية ميزات جديدة أو تغييرات في واجهة المستخدم، ولكنها تتضمن ترقيات أمنية داخلية وتحديثات تضمن حماية أجهزة جالاكسي من أحدث الثغرات الأمنية الموجودة في أجهزة أندرويد. لذا، يُنصح بتحديث جهازك باستمرار بأحدث التحديثات الأمنية إليك قائمة بأجهزة سامسونج التي بدأت بتلقي تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2025. راجع القائمة لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لتحديثها.

سيتم طرح تصحيح الأمان لشهر أغسطس 2025 على أجهزة Samsung هذه

جالاكسي S25

جالاكسي S25+

جالكسي S25 ألترا

جالاكسي A56

القائمة قصيرة، فالتحديث بدأ للتو. وستستمر في التوسع مع وصول التحديث إلى المزيد من أجهزة جالاكسي خلال هذا الشهر. سنُحدّث القائمة بانتظام بإضافة إضافات جديدة. يمكنك حفظ هذه الصفحة في المفضلة لزيارتها لاحقًا.

تصحيح الأمان

أما عن الجديد في تصحيح الأمان الخاص بشهر أغسطس 2025 من سامسونج

يتضمن تصحيح الأمان لشهر أغسطس لأجهزة سامسونج إصلاحات من جوجل وسامسونج. هذه المرة، أصلحت جوجل ثغرة أمنية حرجة وأكثر من عشرين ثغرة أمنية خطيرة (CVE) عالية المستوى تؤثر على أجهزة أندرويد بشكل عام، بما في ذلك أجهزة سامسونج. مع ذلك، لا توجد أي ثغرات أمنية خطيرة متوسطة المستوى.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت سامسونج 18 إصلاحًا أمنيًا عُثر عليها في برنامجها. تشمل هذه الإصلاحات ثغرات أمنية كان من الممكن أن تسمح للمخترقين بالوصول غير المشروع إلى جهازك، أو الوصول إلى بيانات حساسة، أو حذف ملفات دون إذن. وتؤكد سامسونج أن هذه الثغرات أُبلغت بها سرًا، مما يعني وجود احتمال كبير ألا تكون قد استُغلت من قِبل جهات فاعلة لإلحاق الضرر بمستخدمي سامسونج.